(ANSA) - In tutto il mese di giugno, con 15 operazioni, Sif Italia, colosso dell'amministrazione di condomini che era guidato da Luca Giuseppe Reale Ruffino, il manager morto suicida il 5 agosto a Milano, acquistò un totale di oltre 2,2 milioni di azioni di Visibilia Editore, società di cui lo stesso manager 60enne era divenuto presidente e maggiore azionista dopo aver rilevato le quote di Daniela Santanchè, ministra del Turismo, e del compagno Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena.

I nuovi dati emergono da un "internal dealing", pubblicato da Visibilia Editore, nel quale oltre alle tre operazioni di acquisto effettuate tra il 9 e il 14 giugno, per circa 1,7 milioni di azioni, di cui già si era saputo, ne vengono elencate altre 12, portate avanti tra il 15 e il 30 giugno scorso, con acquisti per oltre mezzo milione di azioni.

Il 16 giugno Sif, ad esempio, ha acquisito 137mila azioni Visibilia ad un prezzo di poco meno di 0,2 euro l'una. Il 19 giugno si è registrato un altro acquisto di oltre 77mila azioni a poco più di 0,2 euro l'una e il 20 giugno Sif incamerò altre 101481 azioni. E poi ancora, solo per citare alcune delle operazioni, il 26 giugno c'è stato un acquisto di poco più di 45mila azioni, un altro di oltre 25mila, al prezzo di 0,3695 l'una, il 29 giugno e un ultimo il 30 giugno da 3mila a 0,371 euro.

Sif per questi investimenti di giugno sborsò poco più di 460mila euro. Oggi un'azione di Visibilia Editore vale circa 1,8 euro.

Intanto, nelle indagini sulla morte di Ruffino, condotte dalla Squadra Mobile di Milano e coordinate dai pm Maria Gravina e Daniela Bartolucci, con accertamenti anche della Gdf sulle movimentazioni finanziarie, nei prossimi giorni inizierà l'analisi sui dispositivi, tra cui un telefono, trovati a casa del manager.

Alla ricerca di messaggi e altri elementi utili per chiarire le ragioni di un suicidio che alla famiglia appare "inspiegabile". Tra le ipotesi al vaglio c'è quella che il gesto di Ruffino possa essere legato al fatto che il manager stesse soffrendo nelle ultime settimane, soprattutto dal punto vista psicologico, per la scelta che aveva preso di investire per salvare Visibilia.

2 – SUICIDIO RUFFINO IN CERCA DI UN PERCHÉ NEI DATI DEL CELLULARE

A tre settimane dal suicidio, i motivi che hanno spinto Luca Giuseppe Reale Ruffino a farla finita restano un mistero. Per provare a svelarlo, gli investigatori puntano al contenuto di cellulare, tablet e chiavette usb sequestrati nel trilocale di via Spadolini, vicino alla Bocconi, dove sabato 5 agosto il manager, re delle amministrazioni condominiali con Sif Italia e presidente di Visibilia, si è ammazzato con un colpo di pistola. Così ieri, in Questura, con tutte le garanzie, è stata effettuata la copia forense dei dispositivi. […]

Il testamento

Nessuna parola nel testamento olografo depositato lunedì agevola il lavoro degli investigatori della Squadra mobile, diretti da Marco Calì. Non ci sarebbe alcun riferimento al gesto nelle poche righe che Ruffino ha scritto di suo pugno tre giorni prima di uccidersi. Senza parlare di cifre, il manager ha ordinato la suddivisione del patrimonio tra i due figli, Mattia e Mirko, la ex moglie, e ha lasciato alcune disposizioni in favore della compagna, Anna […]

L'ultimo cda

Il testamento è datato 2 agosto, lo stesso giorno in cui si è tenuto, in videoconferenza, l'ultimo cda di Visibilia, la società in cui Ruffino è subentrato alla ministra Daniela Santanchè, travolta dalle indagini per bancarotta e falso in bilancio. Un cda che ha deciso di anticipare a fine agosto l'approvazione della semestrale e di nominare, «a sorpresa» su proposta di Ruffino, Alberto Campagnoli consigliere delegato con pieni poteri «operativi e gestionali».

Letto a posteriori, un passaggio di testimone al geometra 38enne di Corsico, entrato nella governance solo a metà giugno, già comparso (non indagato) nell'inchiesta «Mensa dei poveri», e socio del deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato, genero di Romano La Russa, il fratello del presidente del Senato.

Visibilia

Ad accrescere il mistero attorno al suicidio sono tutti i soldi che il manager ha investito in Visibilia, fino all'ultimo, fino a qualche giorno prima di ammazzarsi. Il primo agosto, infatti, Sif Italia, di cui Ruffino era presidente e ad, aveva acquistato le ultime 11. 810 azioni della società per un controvalore di 10 mila euro complessivi. Che si sono aggiunte a tutti gli acquisti precedenti. […]

Le testimonianze

[…] A posteriori, i familiari hanno detto che nell'ultima settimana il sessantenne era giù di tono. Ma era già capitato e Ruffino si era sempre rialzato. Davanti alle difficoltà «si rimboccava le maniche», ha spiegato la storica socia, Cinzia Tarabella, ora presidente di Sif.

Le «sofferenze»

Tra disposizioni pratiche, la richiesta di essere «dimenticato», una battuta sull'ultima pizza mangiata nonostante il diabete, l'unica piccolissima traccia è in uno dei sei biglietti scritti tra una sigaretta e l'altra (in corso l'analisi dei tanti mozziconi trovati in casa) prima di farla finita. Nel messaggio, Ruffino fa riferimento alle «sofferenze degli ultimi anni che hanno saturato» i suoi «spazi».

Travolto da un lungo processo per presunte irregolarità in appalti Aler (con Romano La Russa e Osnato), il manager ne era uscito solo nel 2018, con l'assoluzione della Cassazione. E, da quel che emerge, i guai giudiziari lo avevano fortemente provato. Anche Visibilia, la società della Santanchè in cui si era imbarcato, era nell'occhio del ciclone, tra inchieste penali, processi civili e pressione mediatica. Per chi indaga, proprio questa, forse, può essere una strada per svelare il mistero del suo suicidio.

