[…] Tiziano Ferro con sincerità ha annunciato sui social la separazione dal marito Victor Allen, sposato nel 2019 prima con una cerimonia intima a Los Angeles e poi con una festa per amici e parenti a Latina.

«Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me».

I due nel 2022 sono diventati padri di Andres e Margherita, anche se il cantante non ha mai rivelato se attraverso l'adozione o la maternità surrogata, entrambe legali e ampiamente disponibili negli Stati Uniti per le coppie dello stesso sesso. […]

Ed è proprio per i suoi bambini che Ferro dice di essere costretto ad annullare gli impegni già presi in Italia per la promozione del suo ultimo libro, La felicità al principio (Mondadori). «In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia», scrive, specificando, nella versione inglese, di essere colui che se ne prende cura a tempo pieno e di non poter lasciare neanche la California.

Una problematica che accomuna spesso le coppie di nazionalità diversa quando si separano, soprattutto se interviene un giudice che impedisce a uno dei due coniugi di lasciare il paese di residenza (spesso trattenendo i passaporti dei minori, come ci spiega l'avvocato Rosa Marzano, italiana che pratica a New York).

Anche se la frase di Ferro, sicuramente inserita con consapevolezza, potrebbe voler dire di più, un voler riaccendere la luce sui diritti limitati che in Italia hanno i bambini di genitori dello stesso sesso, spesso non riconosciuti, vittime di leggi nebulose e dall'esito incerto al cui il nuovo governo ha dato una ulteriore stretta, dopo la circolare di diffida verso quei comuni che procedevano alla registrazione dei bambini.

Un tema che gli sta a cuore e su cui il cantante si era espresso con dolore e preoccupazione l'anno scorso sempre a Rolling Stone: «I miei bambini in Italia avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è aberrante. […]». Ferro aveva detto che non avrebbe fatto fare ai figli il passaporto italiano anche se essendo figli di un cittadino italiano ne avrebbero diritto […]

