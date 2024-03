Estratto dell'articolo di Luigi ippolito per www.corriere.it

thomas kingston e lady gabriella windsor 7

Suicidio nella famiglia reale britannica. La misteriosa morte di Thomas Kingston, a soli 45 anni, annunciata da Buckingham Palace domenica scorsa, ha una spiegazione: il marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del principe Michael di Kent e dunque cugina di re Carlo, si è tolto la vita per motivi tuttora non chiari.

Il risultato delle prime indagini, reso noto ieri pomeriggio, parla di un decesso dovuto a una «catastrofica ferita alla testa» e di un’arma da fuoco trovata vicino al corpo: la polizia non considera la morte come sospetta e non ritiene che ci siano altre persone coinvolte, dunque non ci vuole molto a capire cosa sia successo. Tom Kingston si è sparato.

thomas kingston e lady gabriella windsor 6

Il marito di Lady Gabriella era andato domenica a pranzo dai genitori, nella loro abitazione nei Cotswolds, la campagna circostante Oxford. Poi suo padre è uscito per portare il cane a passeggio, ma al ritorno non ha trovato il figlio in casa. I genitori hanno cominciato a cercarlo e alla fine il padre ha forzato la porta chiusa dal di dentro di uno degli edifici: sul pavimento, il corpo esanime di Tom e la rivoltella.

thomas kingston e lady gabriella windsor 5

Kingston aveva sposato Lady Gabriella nel 2019 dopo una vita a dir poco avventurosa: era stato in Iraq per conto del Foreign Office, dove aveva negoziato il rilascio di ostaggi in mano alle milizie ed era scampato per un soffio a un attentato che aveva fatto numerosi morti. Al ritorno in Inghilterra, Tom si era dato alla finanza, occupandosi in particolare della ricostruzione di Paesi usciti dalle guerre.

Di estrazione borghese — suo padre è un avvocato — aveva però sempre gravitato nella cerchia della famiglia reale: pare avesse avuto un flirt con Pippa Middleton, la sorella della principessa Kate, seguito da una relazione con una ex fiamma di William. Al suo matrimonio con Lady Gabriella avevano partecipato la regina Elisabetta, il principe Filippo e Harry, venuto apposta senza Meghan

thomas kingston e lady gabriella windsor 4

[…] Parole che però non lasciavano trapelare la tragedia che nascondevano. Anzi, martedì i principi di Kent avevano partecipato ai funerali di Costantino di Grecia, l’evento dal quale William si era sfilato all’ultimo momento per «ragioni personali»: si era temuto per Kate, ma forse si trattava del suicidio di Tom. Lui e Gabriella erano stati visti assieme per l’ultima volta in pubblico pochi giorni prima, a San Valentino, a un evento alla National Gallery: i loro amici hanno sottolineato come la coppia fosse «felicemente sposata fino alla fine».

thomas kingston e lady gabriella windsor re carlo e la regina camilla 1

Quali che siano le ragioni del gesto estremo di Kingston, si tratta di una tragedia che arriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia reale. Re Carlo si è fatto vedere più volte dopo l’inizio delle terapie per il cancro, in modo da rassicurare i sudditi: ma la sparizione di Kate ormai da un mese e mezzo sta alimentando ogni tipo di voci e sospetti. La principessa è stata ufficialmente operata all’addome e non sarebbe affetta da tumore: ma l’assenza di immagini e di aggiornamenti sta diventando insostenibile.

La monarchia britannica appare sempre più inerme di fronte al fato che sembra accanirvisi contro.

thomas kingston e lady gabriella windsor 9 thomas kingston e lady gabriella windsor 8 thomas kingston e lady gabriella windsor 11 thomas kingston e lady gabriella windsor 10 thomas kingston e lady gabriella windsor 12 thomas kingston e lady gabriella windsor 1 thomas kingston e lady gabriella windsor 13 thomas kingston con lady gabriella windsor thomas kingston con lady gabriella windsor thomas kingston con lady gabriella windsor thomas kingston con lady gabriella windsor thomas kingston 1 thomas kingston 2 thomas kingston e lady gabriella windsor 15 thomas kingston e lady gabriella windsor 14 thomas kingston e lady gabriella windsor 16 thomas kingston e lady gabriella windsor 2 thomas kingston e lady gabriella windsor 3 thomas kingston e pippa middleton 1