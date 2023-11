26 nov 2023 16:12

PERCHÉ VICINO AL CADAVERE DI GIULIA CECCHETTIN C’ERA UN LIBRO PER BAMBINI? IL TITOLO È “ANCHE I MOSTRI SI LAVANO I DENTI”, OPERA DI JESSICA MARTINELLO. E NON È UN CASO: GIULIA SI SAREBBE DOVUTA LAUREARE IN INGEGNERIA BIOMEDICA (LE MANCAVA SOLO LA DISCUSSIONE DELLA TESI), MA IL SUO VERO SOGNO ERA QUELLO DI DIVENTARE ILLUSTRATRICE, PROPRIO DI LIBRI PER BAMBINI – GLI OGGETTI REPERTATI DALLA SCIENTIFICA: UN MOCASSINO NERO, UN ROTOLO DI SACCHI NERI, FAZZOLETTI SPORTI DI SANGUE, MA NON IL CELLULARE…