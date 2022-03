3 mar 2022 17:53

PERDERE LA TESLA - LE AUTO ELETTRICHE SONO MENO AFFIDABILI DI QUELLE A BENZINA, DIESEL E DELLE IBRIDE - IL SONDAGGIO DELLA RIVISTA INGLESE "WHICH?" SU 48.000 PROPRIETARI HA RIVELATO CHE NON SOLO SI ROMPONO DI PIU', MA PER RIPARARLE CI VUOLE PIU' TEMPO - TRA LE PEGGIORI C'E' LA TESLA DI ELON MUSK, E NON SORPRENDE: A FEBBRAIO HA RICHIAMATO QUATTRO VOLTE LE AUTO PER PROBLEMI TECNICI...