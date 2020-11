10 nov 2020 19:30

PERDERE LA TESTA PER L’ISLAM – IN MOZAMBICO I MILIZIANI LEGATI ALL’ISIS HANNO DECAPITATO E SQUARTATO 50 PERSONE IN UN CAMPO DA CALCIO TRASFORMATO IN MATTATOIO – IL GRUPPO RESPONSABILE DELLE STRAGI SI FA CHIAMARE AL SHABAB, COME I TERRORISTI SOMALI, MA SECONDO GLI ANALISTI NON SONO COLLEGATI, MA SOLO ISPIRATI, AL JIHADISMO ORGANIZZATO…