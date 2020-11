PERDONALI, NON SANNO QUELLO CHE FANNO – A ROMA QUEI SIMPATICONI DI “FORZA NUOVA” HANNO INDETTO L’ENNESIMA MANIFESTAZIONE ANTI-RESTRIZIONI ALLA BOCCA DELLA VERITÀ E ALLA FINE SI È CELEBRATA UNA MESSA. OVVIAMENTE I (POCHI) PARTECIPANTI ERANO TUTTI APPICCICATI E SENZA MASCHERINA - VIDEO

roberto fiore messa anti restrizioni senza distanziamento

Da www.corriere.it

Una messa negazionista in piena regola - senza distanziamento e niente mascherine per i partecipanti - si è celebrata in serata a Roma, in piazza della Bocca della verità. La funzione è stata officiata al termine di una manifestazione organizzata da Forza Nuova, alla presenza del leader della formazione di estrema destra Roberto Fiore.

messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 7

messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 6 messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 3 messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 4 messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 2 messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 5 messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita'

messa senza distanziamento e mascherine alla bocca della verita' 1