10 nov 2021 14:05

IL PERFIDO CORSIVO DI FILIPPO FACCI SUL PM FABIO DE PASQUALE: "E' INVITATO ALLA MOSTRA "GIORGIO STREHLER ALLA SCALA" COSI' POTRÀ RAMMENTARE QUANDO INQUISÌ IL REGISTA PER TRUFFA ALLA COMUNITÀ EUROPEA, E CHIESE IL MASSIMO DELLA PENA. ERA L'AUTUNNO DEL 1992 E FU UNO SCANDALO INTERNAZIONALE. STREHLER ANNUNCIÒ CHE SI SAREBBE "DIMESSO DA ITALIANO" PRIMA DI TRASFERIRSI A LUGANO, E DISSE CHE SAREBBE RIENTRATO SOLO DA INNOCENTE. IL 10 MARZO 1995, FU ASSOLTO CON FORMULA PIENA E RIENTRÒ IN ITALIA: MA MORÌ MENO DI DUE ANNI DOPO. LA SIGNORIA VOSTRA NON PARTECIPÒ AI FUNERALI. PRESENZI ALMENO ALLA CITATA MOSTRA, SE NON È TROPPO IMPEGNATO A FARSI INQUISIRE E A FRONTEGGIARE LA NEMESI STORICA…"