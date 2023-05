5 mag 2023 11:15

UNA PERSONA DAVVERO IN GAMBIA – UN OPERAIO IMMIGRATO, DI ORIGINI GAMBIANE, HA TROVATO UN PORTAFOGLIO CON 150 EURO IN CONTANTI E LO HA CONSEGNATO AI CARABINIERI. È SUCCESSO A SAN FIOR, IN PROVINCIA DI TREVISO: IL PROPRIETARIO DEL BORSELLO, UNO STUDENTE UNIVERSITARIO, HA CHIESTO DI INCONTRARE L’UOMO E LO HA RINGRAZIATO PERSONALMENTE…