PERSONA ITALIANA NON GRATA – DA ISRAELE ALL’IRAQ, FINO AL KUWAIT E LE SEYCHELLES: L’ELENCO COMPLETO DEI PAESI CHE TRATTANO GLI ITALIANI DA APPESTATI VIETANDO L'INGRESSO - VOLETE RIDERE? LA CINA METTE IN QUARANTENA CHIUNQUE PROVENGA DALL’ITALIA…

Claudio Del Frate per www.corriere.it

turiste con la mascherina a san pietro 1

«Non abbiamo scelta»: così il ministro degli interni di Israele Arie Deri ha motivato la decisione di impedire l’ingresso nel paese agli italiani. Quello dello stato ebraico è il dodicesimo governo a mettere al bando chi arriva dall’Italia ma il mondo in generale «mette in quarantena» il nostro paese.

panico da coronavirus 4

Con il perdurare della crisi sanitaria dovuta al coronavirus, cresce di continuo il numero dei paesi che da un lato introducono restrizioni per chi arriva dall’Italia e dall’altro sconsigliano di recarsi in una paese con focolai di infezione. Tutto questo mentre dal punto di vista politico l’Italia resta un osservato speciale e i vicini d’Europa oscillano tra offerte di aiuto e tentazione di limitare la circolazione con l’Italia.

aeroporto ben gurion tel aviv6

Ecco comunque un elenco dei provvedimenti adottati sino a oggi nei confronti dell’Italia (che si trova molto spesso accomunata ad altri Stati dove il contagio è in espansione come Cina, Corea del Sud, Iran).

panico da coronavirus 5

*Israele, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Vietnam, Capo Verde, Kuwait e Seychelles hanno vietato l’ingresso nel loro paese agli italiani o a chi è stato in Italia nelle ultime due settimane (la Giordania esclude solo i suoi cittadini). Alle compagnie aeree che volano in questi paesi è stato vietato di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia nelle ultime due settimane. Per Mauritius il divieto riguarda solo chi proviene da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia. L’Arabia Saudita vieta l’ingresso anche ai fedeli musulmani provenienti dall’Italia che vogliono compiere il pellegrinaggio alla Mecca. La compagnia israeliana El Al ha annunciato di aver sospeso i collegamenti con l’Italia.

reparto di terapia intensiva all'ospedale di wuhan 1

* Cina, Taiwan, Eritrea, Tagikistan, Kazakhistan, Kirghizistan e Saint Lucia pongono in quarantena precauzionale di 14 giorni i viaggiatori provenienti dall’Italia. Quelli che sbarcano nella capitale kirghiza vengono collocati in una caserma poco fuori dalla città. Il governo di Pechino ha comunicato il provvedimento senza citare l’Italia ma parlando di «paesi colpiti dal coronavirus».

aeroporto ben gurion tel aviv 1

* La Romania ha disposto la quarantena per chi arriva dalle «zone rosse» di Lombardia e Veneto. Gli altri residenti nelle due regioni devono sottostare a una quarantena domiciliare volontaria.

wuhan sospetti malati di coronavirus portati via a forza dalle loro case

*Malta e Islanda chiedono a chi proviene dalle 4 regioni d’Italia ritenute a rischio (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna) di osservare una quarantena volontaria.

ospedali a wuhan 4

* Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, Grecia, Cipro, Libano, Croazia e Lituania effettuano controlli sanitari a bordo degli aerei nei confronti di cittadini italiani. La Lituania limita la misura a chi proviene dalle quattro regioni ritenute a rischio (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia). In Croazia, Cuba e in Libano gli italiani che presentano febbre al loro ingresso nel paese vengono isolati per 14 giorni in ospedale. A tutti gli altri viene chiesto di sottoporsi a controlli sanitari quotidiani , sempre per due settimane.

panico da coronavirus 2

* Bulgaria, Montenegro, Macedonia, Lettonia, Nicaragua e Argentina fanno compilare un questionario a chi arriva dall’Italia . I primi due Stati sottopongono i viaggiatori anche a un controllo medico.

turiste con la mascherina a milano

* Germania, Estonia e Polonia invitano chi provenga dalle «zone rosse» del Lodigiano e di Vo’ Euganeo a prendere contatto con le autorità sanitarie locali e «adottare misure di auto monitoraggio».

milano bloccata emergenza coronavirus 4

* Egitto, Algeria, Ungheria, Repubblica Ceca, Ucraina, Moldavia e Sudafrica si limitano a controllare la temperatura agli italiani in arrivo.

* Gran Bretagna, Irlanda e Lussemburgo impongono l’autoisolamento di 14 giorni solo a coloro che arrivano dal Nord Italia e presentano sintomi anche leggeri della malattia. A chi arriva dalle due «zone rosse» (anche senza sintomi) viene imposto l’isolamento.

GIUSEPPE CONTE E DONALD TRUMP

* Samoa richiede a chi arriva dall’Italia una certificazione medica non più vecchia di tre giorni.

i primi pazienti arrivano nel nuovo ospedale a wuhan 1

* Gli Stati Uniti hanno inserito l’Italia nella cosiddetta «fascia due» (su quattro) della loro allerta sanitaria: si può viaggiare ma bisogna osservare precauzioni.Trump ha parlato di possibili restrizioni ai voli con l’Italia al momento non ancora attuate

cinesi si proteggono dal coronavirus con bottiglie di coronavirus 2

* Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Irlanda, Russia e Croazia hanno infine sconsigliato ai loro cittadini di compiere vacanze o viaggi in Italia o nel Nord Italia. «Coloro che hanno effettivamente programmato di recarsi nelle aree più colpite e che possono rimandare il viaggio sono ovviamente invitati a farlo» ha dichiarato il sottosegretario francese ai trasporti Jean Baptiste Djebbari.