LE PERSONE PIÙ BELLE SCOPANO DI PIÙ? ASSOLUTAMENTE SÌ, MA NON È DETTO CHE GODANO DI PIÙ – LA SEXPERTA TRACEY COX HA STUDIATO LA RELAZIONE TRA BELLEZZA E SESSO E HA SCOPERTO CHE, SE CHIARAMENTE LE PERSONE DI BELL’ASPETTO HANNO PIÙ OPPORTUNITÀ DI TROMBARE, NON C’È NESSUNA PROVA CHE ESSERE UNA FIGA SPAZIALE AUMENTI LA SODDISFAZIONE SESSUALE – ANZI: LE PERSONE CHE SANNO DI ESSERE PIACENTI SONO PIÙ ANSIOSE, SENTONO MENO LO SLANCIO A SCATENARSI A LETTO E…

Quando si parla di sesso spesso lo si lega alla bellezza. Tendiamo tutti a presumere che più sei bello, più sesso fai. Ma è vero il mito secondo cui la bellezza equivale a soddisfazione sessuale? Tracey Cox ha esaminato alcuni studi per scoprirlo

Le persone belle hanno più partner sessuali

Questo è vero. Le persone molto belle vanno a letto con più persone, probabilmente perché hanno più opportunità rispetto al resto di noi.

Lo svantaggio per i loro partner è che potrebbero dare il sesso per scontato ed essere meno grati quando ottengono piacere. Se sai che ci saranno altri 10 in fila per prendere il loro posto, sarai meno interessato ad assicurarti che il tuo incontro attuale funzioni.

Non ci sono prove che la bellezza aumenti la soddisfazione sessuale

Diversi studi hanno esplorato il legame tra l’attrattiva fisica e la soddisfazione sessuale. Non è stata trovata alcuna correlazione tra bellezza e soddisfazione: ciò che conta sono fattori come la comunicazione, la connessione emotiva e la compatibilità sessuale.

Un altro studio ha dimostrato che l’ingrediente vitale è quanto pensiamo di essere belli, non come ci vedono gli altri. La nostra percezione della nostra attrattiva è più importante per la soddisfazione sessuale della nostra effettiva bellezza fisica.

Sembrare attraente non ti fa nemmeno desiderare di più il sesso. La nostra “libido a riposo” – la quantità di sesso che desideriamo in una relazione all'incirca un anno dopo dall’inizio – è in gran parte determinata dalla genetica e non dall'apparenza.

Essere compatibili a letto ha la meglio sull'aspetto

Ciò che ci piace fare e che ci viene fatto gioca un ruolo molto più cruciale di quanto sembri in quanto sei felice a letto. Se sei un amante avventuroso e hai un debole per il sesso all'aperto, non importa quanto sia bella una persona se è disposta solo a fare sesso al buio e solo a letto.

Uno studio ha scoperto che, sebbene l'aspetto influenzi l'attrazione iniziale, ha un impatto minimo sulla soddisfazione della relazione a lungo termine o sulla compatibilità sessuale. La bellezza può unire le persone, ma non garantisce un sesso appagante.

Essere desiderati aumenta l'autostima sessuale

Sapere che sei più attraente della persona media significa che probabilmente avrai più sicurezza nel tuo corpo. E questo ti fa fare un grande passo avanti rispetto agli altri quando si tratta di divertirti con un amante.

Una revisione fondamentale del 2012 di 57 studi, che abbracciano due decenni di ricerca, ha trovato collegamenti significativi tra l’immagine e quasi ogni fattore associato al sesso: eccitazione, desiderio, orgasmo, frequenza del sesso e autostima sessuale. Un altro studio recente ha individuato che Essere visti come attraenti e desiderabili dal proprio partner è il fattore più significativo nel determinare il desiderio.

Le persone di bell’aspetto possono essere più ansiose

Coloro che sono ossessionati dalla bellezza sono spesso profondamente consapevoli che il loro bene più prezioso, il loro aspetto, un giorno svanirà.

Spesso una persona estremamente bella riceve complimenti esclusivamente per il suo aspetto: pochi riescono a ignorarlo per vedere cos'altro ha da offrire. L'aspetto è influenzato dalla salute, dal peso, dal tempo, dal denaro, dalla forma fisica: tutta una serie di cose, non tutte sotto il nostro controllo. I tratti della personalità hanno meno probabilità di cambiare nel tempo.

Hanno meno probabilità di scatenarsi sessualmente

Se il tuo fascino dipende principalmente dal tuo aspetto, spesso sei più inibito a letto. Fare del buon sesso significa vivere il momento, chiudere gli occhi e concentrarsi su ciò che senti, non su come appari.

Se non sei disposto a provare una nuova posizione che ti faccia sembrare meno perfetta o sei preoccupata di sudare per paura di rovinarti i capelli o il trucco, nessuno dei due si divertirà.

Il miglior sesso riguarda la chimica e la connessione

Niente rende il sesso migliore che la connessione. Baciare le labbra di qualcuno e sentirti come se avessi incontrato la tua persona. Essere ipnotizzato dal corpo di una persona, Voler dare piacere essendo disposto a scendere a compromessi. Stare sdraiati uno accanto all'altro per ore e desiderare di poter restare lì per sempre.

La bellezza potrebbe attirare l’attenzione, ma l’aspetto gioca un ruolo sorprendentemente piccolo nella felicità e nella soddisfazione sessuale.

