UNA PESTATA DI MERDA TIRA L’ALTRA – UN NUOVO URAGANO SI ABBATTE SUL PRINCIPE ANDREA: PARE ABBIA FATTO COMMENTI RAZZISTI SUGLI ARABI DURANTE UNA CENA DELLA FAMIGLIA REALE SAUDITA A BUCKINGHAM PALACE – INTANTO I SUOI SPONSOR ANNUNCIANO IL RITIRO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SUE INIZIATIVE DI BENEFICENZA, UNA FONTE LO ACCUSA DI AVERLA CHIAMATA “NIGGER” E UN'ALTRA DONNA DICE CHE ANDREA HA FATTO DA ESCA DEL SUO STUPRO. LA BBC SI PREPARA A INTERVISTARE LA SUA PRINCIPALE ACCUSATRICE. CHE ALTRO?

DAGONEWS

principe andrea 2

Non c’è pace per il principe Andrea finito in una bufera che rischia di travolgere la famiglia reale inglese. Adesso a portare imbarazzo a corte ci sarebbe una serie di battute razziste che il duca di York avrebbe rivolto ai sauditi durante una cena di stato a Buckingham Palace.

A rivelarlo è Jacqui Smith, ex segretario di stato, che ha raccontato di essersi trovata in una situazione imbarazzante a causa di una serie di commenti che il principe ha rivolto ai sauditi, compresa «una battuta sui cammelli e quanto di peggio si possa immaginare».

la regina e il re abdullah

Smith non ha rivelato quando è successo, ma l'unica visita di stato della famiglia reale saudita avvenuta durante il suo periodo da segretario di stato è stata nel 2007. Il banchetto si è tenuto a Buckingham Palace il 30 ottobre.

il principe andrea e il re bdullah bin abdul aziz al saud

«L’ho incontrato diverse volte – ha detto Smith - Anche una volta a un banchetto di stato, dove dopo cena io e mio marito e un altro ministro del governo laburista abbiamo bevuto qualcosa con lui. Devo dire che la conversazione ci ha lasciato a bocca aperta per le cose inappropriate che ha detto. Era un banchetto di stato per la famiglia reale saudita e fece incredibili commenti razzisti sugli arabi. Pensare che potevamo trovare quei commenti divertenti, ma è stata una situazione terribile in cui trovarsi. Dovevo fare qualcosa e mi vergogno di non averlo fatto. Non l’ho mai trovato particolarmente brillante. È isolato dalla famiglia e sicuramente è la parte peggiore».

jacqui smith

In una dichiarazione a MailOnline, un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: «HRH ha fatto molte iniziative in Medio Oriente per molti anni e ha molti amici nella regione. Non tollera il razzismo in nessuna forma».

Enrico Franceschini per "www.repubblica.it"

Era già la pecora nera della famiglia reale. Adesso si ritrova protagonista di una bufera che rischia di coinvolgere anche sua madre, la regina Elisabetta.

L'intervista televisiva del principe Andrea alla Bbc, studiata come un mezzo per disinnescare lo scandalo della sua amicizia con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e delle accuse di abuso sessuale con un minorenne nei suoi stessi confronti, ha peggiorato la situazione per il terzogenito di Sua Maestà, anziché migliorarla.

il principe andrea e la regina elisabetta

Oggi i potenti sponsor economici del principe hanno annunciato il ritiro del sostegno finanziario alle sue iniziative di beneficenza, una fonte lo accusa di avere usato la "n-word" (l'epiteto razzista "nigger"), un'altra donna afferma che Andrea ha fatto da esca del suo stupro da parte di Epstein, la Bbc si prepara a intervistare la sua principale accusatrice e la stampa inglese all'unisono lo sbatte in prima pagina come un mostro, invitando suo fratello maggiore Carlo ad allontanarlo dalla royal family.

il principe andrea e la socialite chris von aspen 1

Quel che è peggio per i Windsor, l'uragano a questo punto comincia a deflettersi verso Elisabetta II, accusata a sua volta di avere perso il controllo della "ditta", come qui viene soprannominata la royal family. Evidentemente a palazzo reale non c'è un consigliere in grado di guidare la sovrana come sarebbe necessario. Forse, a 93 anni, lei stessa comincia a non sapere più come affrontare le crisi: la decisione di apparire due volte da sola con Andrea, nelle scorse settimane, chiaramente per esprimergli il suo appoggio davanti alle accuse, con il senno di poi risulta un errore catastrofico per la sua immagine.

il principe andrea 9

Come scrive stamane il Daily Mail, il 2019 è diventato un altro "annus horribilis" per la monarca, tra l'incidente d'auto provocato da suo marito Filippo, che a 97 anni ha investito con la sua Range Rover un'altra macchina e per poco non ha ucciso una donna e un bambino; le critiche dei tabloid a Meghan Markle e la crescente freddezza tra lei e Kate Middleton, risultata in analoghe tensioni, a quanto pare, pure tra Harry e William; ed ora la gogna pubblica di Andrea.

il principe andrea 8

Per il quale, bisogna dire, non si tratta certo della prima volta. La sua è stata una vita piena di scandali, dal tempestoso divorzio con Sarah Ferguson (rimasto nella memoria popolare con la foto rubata da un paparazzo di lei, Fergie la Rossa come la chiamava la stampa popolare, che si faceva succhiare un alluce dall'amante) a un tentato golpe finito male con una banda di mercenari in Africa, per finire con le accuse di corruzione nel corso di una liaison dangerouse con una ricca e stravagante ereditiera khazaka.

il principe andrea 7

Ma lo scandalo Epstein è il peggiore di tutti: una lunga amicizia con un miliardario condannato per molestie sessuali contro minori, l'accusa di essere a sua volta andato a letto con una delle "schiave del sesso" di Epstein all'epoca anche lei minorenne, Virginia Roberts, che ora sarà intervistata dalla Bbc e potrà rispondere alle smentite di Andrea.

Del resto c'è una foto che lo ritrae con una mano sul fianco nudo della ragazza, immagine davanti alla quale il "non ricordo di averla incontrata" pronunciato da lui ai microfoni della Bbc (ben diverso da un perentorio "non l'ho mai incontrata") suona ancora più ipocrita. Per non parlare del suo presunto alibi: "Non potevo essere con lei", in una delle date citate da Virginia dei loro incontri, "perché ero andato a mangiare la pizza da Pizza Express con mia figlia Beatrice".

IL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA ROBERTS

A rimetterci sono anche le sue figlie Beatrice ed Eugenia, che hanno finalmente trovato l'amore proprio quest'anno, dopo essere rimaste nell'ombra, descritte malignamente dalla stampa come una sorta di sorellastre della Cenerentola Kate Middleton, loro nobili, lei plebea, loro sgraziate, lei bellissima e perfetta, con ora anche la star di Hollywood Meghan a sottolineare la distanza con le figlie di Andrea. E adesso il principe ha perfino la spudoratezza di usarle come alibi per difendersi dall'accusa di avere abusato di una ragazza di 17 anni.

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Tutto quello che Andrea tocca, finisce male: anche l'ottimo rapporto con Sarah dopo il divorzio, corredato di voci secondo cui i due si potrebbero rimettere insieme, finisce per sembrare una soluzione di comodo, da parte di lei per tenere un piede nella famiglia reale, da parte di lui per apparire uomo di famiglia nonostante le voci di depravazione sessuale.

E al peggio non c'è fine: se l'Fbi decidesse di interrogarlo e risultasse una sua falsa testimonianza, il principe potrebbe anche essere incriminato. L'impressione è che, come minimo, sappia su Epstein molto più di quello che ha detto finora in pubblico. Ed è uno dei pochi che può parlare sulla vicenda, visto che il miliardario si è suicidato in carcere a New York quattro mesi fa.

il principe andrea 15

Morale di una favola in cui non si intravede il lieto fine: i giornali suggeriscono al principe Carlo di esiliare Andrea, o almeno di farlo scomparire da ogni attività legata alla "ditta" di cui un giorno lui sarà il capo prendendo il posto di Elisabetta.

Per una coincidenza che sembra fatta apposta per aumentare gli indici d'ascolto, in questi stessi giorni Netflix manda in onda la terza serie di The Crown, la storia a puntate della famiglia reale britannica. La regina Elisabetta vi appare alle prese con un premier socialista (Wilson) e accuse di non sapere reagire con sufficiente calore al disastro di 200 bambini uccisi dal crollo di una miniera in Galles. La storia si ripete. E in questa telenovela infinita, The Crown potrà avere scandali e bufere reali per molte altre stagioni.

il principe andrea

Da "www.affaritaliani.it"

Valanga di guai per il principe Andrea. La sua "disastrosa" intervista alla Bbc sui suoi rapporti di amicizia con l'imprenditore e pedofilo statunitense Jeffrey Epstein, dalla quale ha preso le distanze anche Buckingham Palace, ha peggiorato la situazione per il duca di York.

il principe andrea e la regina elisabetta

Aziende, organizzazioni benefiche e istituzioni alle quali è legato, stanno a catena minacciando di tagliare ogni legame col principe, a causa della "cattiva pubblicità" generata dalla vicenda. E' il caso di Kpmg, una delle maggiori società di revisione contabile del mondo, che ha cancellato l'accordo di sponsorizzazione con Pitch@Palace, la principale organizzazione benefica che fa riferimento al duca di York.

il principe andrea

Anche AstraZeneca, altro sponsor di Pitch@Palace, ha annunciato che a fine anno intende rivedere il contratto di partnership. L'Università di Huddersfield ha invece riferito che consulterà il consiglio degli studenti riguardo alla posizione di rettore attualmente tenuta da Andrea, dopo che è stata avanzata la richiesta di dimissione nei confronti del principe.

il principe andrea e socialite pascale bourbeau 4

A complicare ancora di più la situazione del terzogenito della regina Elisabetta c'è l'indiscrezione comparsa ieri sulla stampa britannica, riguardo all'uso della parola "negr..." che Andrea avrebbe fatto durante un incontro di affari con un consulente di Downing Street sette anni fa. La stampa britannica ha anche rilanciato la notizia che negli Usa starebbero per essere diffuse nuove carte relative alle attività sessuali di Epstein, nelle quali sarebbe coinvolto anche il principe.

il principe andrea

Ieri, in una conferenza stampa in California, una nuova vittima di Epstein, identificata con il nome fittizio di "Jane Doe 15", ha raccontato di essere stata invitata ad un party sull'isola privata di Epstein, al quale era presente anche il duca di York. La donna ha invitato il principe Andrea e "chiunque fosse in confidenza con Epstein a farsi avanti e testimoniare sotto giuramento le cose di cui sono a conoscenza".

IL PRINCIPE ANDREA

Epstein, già arrestato e condannato in passato per abusi sessuali su ragazze minorenni, è morto in carcere il 10 agosto scorso, dopo essere stato arrestato nuovamente il 6 luglio per traffico sessuale di minori in FLorida e a New York. Le versione ufficiale parla di suicidio, anche se i suoi avvocati hanno contestato le conclusioni dei medici legali.

il principe andrea 11 il principe andrea 16 il principe andrea 1 il principe andrea 17 il principe andrea 5 il principe andrea 6 il principe andrea e il re abdullah il principe andrea 4 il principe andrea 3 il principe andrea e socialite pascale bourbeau 3 il principe andrea e socialite pascale bourbeau 2 principe andrea 1 il principe andrea e socialite pascale bourbeau 1 ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN heidi klum e andrea heidi klum e il principe andrea principe andrea 1 principe andrea al discorsi di xi jinping principe andrea IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN il principe andrea 18 il principe andrea e la socialite chris von aspen 4 il principe andrea e la socialite chris von aspen 3 il principe andrea e la socialite chris von aspen 2 il principe andrea 14 il principe andrea 2 il principe andrea 13 il principe andrea 12 il principe andrea 10