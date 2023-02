6 feb 2023 14:32

UNA PETRAS CONTRO GLI STEREOTIPI – KIM PETRAS È LA PRIMA ARTISTA TRANS A VINCERE UN GRAMMY: LA 30ENNE TEDESCA SI È PORTATA A CASA IL MASSIMO RICONOSCIMENTO AMERICANO PER LA MUSICA PER IL BRANO “UNHOLY” IN COPPIA CON SAM SMITH – UN PREMIO CHE TIENE BUONO TUTTO IL MONDO ARCOBALENO VISTO CHE SMITH È A SUA VOLTA IL PRIMO ARTISTA NON BINARIO A VINCERE UN GRAMMY… - VIDEO