AI-PHONE! – APPLE SI PREPARA A PUNTARE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE GRAZIE ALL’ACCORDO STRETTO CON “OPENAI”, CHE PORTERÀ “CHATGPT” SULL’IPHONE – LA “MELA” PRESENTERÀ LE NUOVE FUNZIONALITÀ DEL SUO SMARPHONE ALLA PROSSIMA CONFERENZA DEGLI SVILUPPATORI – IL “BOT” SVILUPPATO DALL’AZIENDA DI SAM ALTMAN SARA’ INTEGRATO IN APP COME SAFARI FOTO, NOTE E NELL'ASSISTENTE DIGITALE SIRI…

(ANSA) - Apple si prepara al grande salto nell'Intelligenza artificiale grazie anche ad un accordo con OpenAI che portarà ChatGpt sull'iPhone, rispondendo così alla competizione già aperta da Google e dalla stessa azienda di Sam Altman. A dare ulteriore conferma alle indiscrezioni che circolano da settimane è Bloomberg.

"Apple si sta preparando a esporre nella sua conferenza degli sviluppatori le sue funzionalità relative all'IA - spiega la testata - Al centro della nuova strategia c'è Project Greymatter, una serie di strumenti che l'azienda integrerà in app come Safari, Foto, Note e l'assistente digitale Siri. L'intelligenza suggerirà automaticamente risposte a e-mail e messaggi di testo". Per questo passo avanti la società di Cupertino, secondo Bloomberg, avrebbe già firmato un accordo con OpenAI e la loro partnership verrà annunciata alla conferenza degli sviluppatori di giugno.

Sembra però - riferisce la testata - che il produttore dell'iPhone stia ancora lavorando ad un accordo con Google per offrire Gemini come "opzione", ma l'eventuale annuncio non verrebbe pubblicizzato in questo appuntamento.

"Gli annunci di OpenAI, Google e altre big tech si susseguono e continueranno a farlo anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni - spiega all'ANSA Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano - dovremo imparare a convivere con un cambiamento delle nostre modalità lavorative, ma anche con nuove modalità di esperienza oggi ancora sconosciute. Sarà necessario per le aziende attivare task force di approfondimento su questi temi, mentre i consumatori dovranno alimentare la propria curiosità cercando di comprendere le opportunità per il proprio lavoro e la vita quotidiana", conclude l'esperto. (ANSA).