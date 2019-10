14 ott 2019 18:37

PIACERE NON FA SEMPRE RIMA CON GODERE – RAGGIUNGERE IL CLIMAX NON VUOL DIRE NECESSARIAMENTE AVER VISSUTO UN MOMENTO PIACEVOLE E PER MOLTE PERSONE È UN’ESPERIENZA DI CUI VERGOGNARSI – LO RIVELA UNO STUDIO CHE SCINDE LA REAZIONE FISICA DALLO STATO MENTALE: C’È CHI SI È SENTITO SOTTO PRESSIONE E HA METABOLIZZATO L’ORGASMO COME SPIACEVOLE E DISGUSTOSO – PER GLI UOMINI VEDERE LA PROPRIA PARTNER RAGGIUNGERE IL PIACERE…