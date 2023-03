IL PIANETA DELLE SCIMMIE - SCENA CHOC IN INDIA, DOVE UN PRIMATE HA RAPITO UN CANE: COME SI VEDE NEI FILMATI GIRATI DA ALCUNI PASSANTI, IL CUCCIOLO È STATO PRESO IN OSTAGGIO DA UNA SCIMMIA CHE L’HA PORTATA SU UN TETTO PRIMA DI DILEGUARSI CON IL SUO BOTTINO – IL CANE HA TENTATO DI DIVINCOLARSI, MA… - VIDEO

DAGONEWS

scimmia rapisce cane in india 4

Scena choc in India dove una scimmia ha rapito un cane. Come si vede nei filmati girati da alcuni passanti, il cucciolo è stato rapito da una scimmia che era due volte più grande di lui a Jaipur.

Il primate ha portato il cane su un tetto, se lo è sistemato meglio tra le zampe ed è sgattaiolato via tra le risate generali dei passanti. Il povero cucciolo ha tentato di scappare, ma alla fine non è riuscito a far mollare la presa alla scimmia. Non è chiaro che fine abbia fatto il cane. L’immagine si è interrotta non appena la scimmia si è dileguata.

scimmia rapisce cane in india 2 scimmia rapisce cane in india 1 scimmia rapisce cane in india 3 scimmia rapisce cane in india 5