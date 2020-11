5 nov 2020 17:42

PIANGE IL TASSAMETRO - PROCLAMATO PER DOMANI LO SCIOPERO NAZIONALE DEI TAXI: I CONDUCENTI SI TROVERANNO DAVANTI AL MINISTERO DEI TRASPORTI PER CHIEDERE AIUTI PER POTER CONTINUARE A CAMPARE IN CITTÀ SVUOTATE DA LAVORATORI E TURISTI – “ SIAMO COSTRETTI A FERMARCI PERCHÉ NON ABBIAMO NEANCHE PIÙ I SOLDI PER IL CARBURANTE…”