IL PIANO MIGRANTI IN ALBANIA È SOLO UNO SPRECO DI SOLDI – I 295 POLIZIOTTI CHE DOVREBBERO GESTIRE I CENTRI MIGRANTI (VUOTI) HANNO VITTO E ALLOGGIO GARANTITO IN RESORT A 4 O 5 STELLE, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 9 MILIONI DI EURO – ALLEANZA VERDI SINISTRA ATTACCA: “È UNO SCANDALO NAZIONALE. PUR DI NON PERDERE LA FACCIA, SONO DISPOSTI A CONTINUARE A PERDERE SOLDI…”

giorgia meloni edi rama - hotspot per migranti in albania

Migranti: resort per 295 agenti in Albania, Viminale stanzia 9 mln per un anno

(LaPresse) - Vitto e alloggio in resort a 4 e 5 stelle per "295 operatori delle Forze di Polizia, impiegate nei servizi connessi all’attuazione" del protocollo con l'Albania e alla gestione dei due nuovi centri per migranti.

Per una spesa complessiva di quasi 9 milioni di euro, 80 euro al giorno per ogni agente. È quanto prevedono i documenti del Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza) - visionati da LaPresse - relativi all'aggiudicazione del "servizio di 'alloggiamento in camere singole alberghiere con ristorazione e servizi connessi' per la durata di 12 mesi, al costo unitario giornaliero omnicomprensivo di euro 80" e "per una spesa massima stimata di euro 8.897.200".

migranti ALBANIA

Il contraente è la società Rafaelo Resort di Shengjin, che metterà a disposizione le strutture 'Rafaelo Executive' e 'Hotel Comfort', due alberghi sul mare a 5 e 4 stelle con spiaggia privata, centro benessere, piscine e ristorante.

La convenzione è firmata per "dodici mesi - per le esigenze connesse al funzionamento dei citati centri di accoglienza Shengjin e Gijader", si legge e "l'importo unitario giornaliero del servizio" comprende "alloggiamento in camera singola, ristorazione e servizi connessi", nonché "l’utilizzo esclusivo del ristorante Comfort Family". Inoltre, un'altra struttura "denominata 'Rafaelo Lake' verrà utilizzata al termine dei lavori di edificazione ed a seguito di sopralluogo tecnico con sito positivo".

Migranti: Avs, resort in Albania? Governo sperpera soldi, scandalo nazionale

IL DECRETO LEGGE SUI PAESI SICURI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

(LaPresse) - "L'affaire dei cpr in Albania si profila ogni giorno di più come uno scandalo nazionale voluto dal governo Meloni e gestito dalla mano del ministro dell'interno Piantedosi. A questo punto immaginiamo che pur di non perdere la faccia, sono anche disposti a continuare a perdere soldi degli italiani". Così a LaPresse Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera, commenta la notizia dell'aggiudicazione - da parte del Viminale - del servizio per ospitare 295 agenti di Polizia impiegati nell'attuazione del protocollo con l'Albania e alla gestione dei due nuovi centri per migranti, per una spesa complessiva di quasi 9 milioni di euro.

