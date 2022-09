25 set 2022 16:35

IL PIANO DI PUTIN: SPINGERE L'UCRAINA A RESTARE SENZA PROIETTILI PRIMA CHE LA RUSSIA FINISCA I SOLDATI A DISPOSIZIONE – ANCHE SE MOLTI UOMINI NON SONO ALL’ALTEZZA DI UN CONFLITTO, MOSCA NON HA FRETTA: VUOLE ARRIVARE ALL’INVERNO CON UN CONTINGENTE RIORGANIZZATO - IL SITO INDIPENDENTE MEDUZA, CITANDO UNA FONTE DEL CREMLINO, RIFERISCE CHE DAL 28 SETTEMBRE AGLI UOMINI IN ETÀ DI MOBILITAZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA SARÀ VIETATO LASCIARE IL PAESE…