Flavio Pompetti per “il Messaggero”

La notte del 24 febbraio, mentre le bombe russe cadevano dal cielo sulla città di Kiev e la capitale ucraina si svegliava alla notizia dell'avvenuto attacco, militari di corpi speciali furono paracadutati nella città con il compito di prendere d'assalto il palazzo presidenziale, rapire o uccidere Volodymyr Zelensky, sua moglie e i due figli.

La storia del mancato blitz, forse la prima delle missioni fallite dall'esercito russo già nel primo giorno di guerra, è raccontata dalla rivista statunitense Time. Il giornalista del settimanale, Simon Shuster, è stato autorizzato a seguire il presidente ucraino per due settimane nei rifugi nei quali coordina l'attività di difesa del suo paese, e dai quali comunica con i politici di tutto il mondo nella disperata rincorsa a rinforzare gli armamenti che gli hanno permesso finora di resistere all'invasione.

Il ritratto che ne viene fuori è quello di un uomo profondamente segnato dall'esperienza che gli è toccato di vivere negli ultimi due mesi. Capace ancora di pescare nel repertorio di attore e teatrante davanti alle telecamere, in occasione dei tanti appelli internazionali che ha scritto di suo pugno e pronunciato, ma spesso sconvolto dalla stanchezza a fine giornata, quando le rughe che sono arrivate a solcare il suo volto sono più evidenti, e quando i dubbi e la paura per quanto sta accadendo intorno a lui si fanno più vivi e reali, con l'arrivo della notte.

Al momento di raccontare le ore cruciali dell'inizio della guerra, Zelensky ha ammonito il giornalista che la sua memoria della prima notte è frammentaria, scomposta dallo shock che lo ha colpito nonostante la lunga vigilia di attesa che aveva alle spalle. Il presidente e alcuni dei collaboratori che gli sono più vicini vengono dal mondo dello spettacolo; non avevano nessuna esperienza militare e nessuna idea di quanto sarebbe accaduto.

Era buio anche il 24 febbraio quando le bombe hanno colpito Kiev per la prima volta. Zelensky ha raccontato a Shuster che la moglie Olena Zelenska, la figlia diciassettenne e il maschio di nove anni erano con lui in quel momento, e gli agenti del servizio segreto non erano ancora riusciti a portarli al sicuro quando è arrivato un dispaccio dell'intelligence dal contenuto allarmante. Soldati dei reparti speciali russi erano arrivati in città calandosi con il paracadute, e stavano per dare l'assalto al palazzo.

La difesa è stata improvvisata alla meglio con barricate che bloccavano le strade d'accesso. Le esplosioni delle armi da fuoco erano udibili con la massima chiarezza, a pochi metri dalle finestre dell'edificio. L'attacco è stato respinto due volte prima che il tentativo fallisse, poi l'incubo immediato per la sopravvivenza si è allontanato, ed è iniziato quello della guerra. Invece di isolarsi in un rifugio sicuro, Zelensky ha continuato a vivere e operare in uffici presidenziali improvvisati, con le finestre oscurate da sacchi di sabbia.

Il suo ipotetico successore, il presidente del parlamento e amico personale Ruslan Stefanchuck, invece di rinchiudersi in un posto separato per evitare una doppia perdita di potere, è immediatamente accorso al fianco del presidente, come hanno fatto altri collaboratori. Il lockdown sotto i bombardamenti è durato una settimana. L'ottavo giorno Zelensky è uscito con due funzionari, senza accompagnamento di telecamere.

Voleva vedere la sua gente, constatare di persona quanto stava accadendo. Le immagini che ha visto quel giorno e nelle escursioni successive sono divenute gli incubi che lo visitano ora la notte, quando continua a fissare lo schermo del cellulare al buio, anche se non gli arrivano più messaggi. «Sono diventato vecchio sotto il peso di una saggezza che non avrei desiderato confessa il presidente . È fatta dal numero degli ucraini torturati dai russi, e da quelli che sono morti per mano loro».