UNA PIANTAGIONE IN FUMO - RITA BERNARDINI, ESPONENTE DEL PARTITO RADICALE, HA ANNUNCIATO SU FACEBOOK, LA CONVOCAZIONE IN CASERMA PER LA SUA COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANNABIS CHE LEI SOSTIENE DI USARE A SCOPO TERAPEUTICO: “FORSE È LA VOLTA BUONA. CANNABIS REGOLAMENTATA. ACCESSO ALLE CURE…”

Da "www.liberoquotidiano.it"

"Forse è la volta buona". Rita Bernardini, esponente del Partito radicale, annuncia così, su Facebook, la convocazione in caserma ricevuta in mattinata: "Telefonata dei carabinieri: lei è in casa?

No, veramente sono sul treno per andare a Parma (laboratorio Spes contra Spem nel carcere), sto fuori 2 giorni... Deve venire qui! Ho fatto appena in tempo a scendere dal treno e ora sono su un taxi verso casa. #cannabis regolamentata! Accesso alle cure!!!".

La Bernardini da tempo coltiva in casa piantine di cannabis che sostiene di usare a scopo terapeutico. Per questo i carabinieri l'hanno convocata in caserma. "Molto bene Rita, sarà una grande occasione per processare una legge ingiusta.

Brava e complimenti per il coraggio e l'ostinazione", commenta entusiasta il collega Marco Cappato, antiproibizionista della prima ora.

