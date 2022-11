PIANTEDOSI SI È DIMENTICATO DI CHIUDERE IL PORTO – NELLA NOTTE 456 MIGRANTI SONO SBARCATI A CROTONE A BORDO DI UN PESCHERECCIO INTERCETTATO DALLA GUARDIA DI FINANZA. ERANO PARTITI OTTO GIORNI FA DALLA LIBIA – NELLE SCORSE 48 ORE SONO ARRIVATE A LAMPEDUSA OLTRE 500 PERSONE SU 15 DIVERSE IMBARCAZIONI – SULLA QUESTIONE MIGRANTI SALVINI STA METTENDO PRESSIONE SUL NEO-MINISTRO DEGLI INTERNI, CHE CERCA DI SMARCARSI DAL “CAPITONE”...

Da www.rainews.it

56 migranti sono arrivati nella notte al porto di Crotone a bordo di un grosso peschereccio intercettato dal Roan della Guardia di finanza a 15 miglia dalle coste calabresi. Dalla ricostruzione fatta, era in viaggio da 8 giorni proveniente dalla Libia. A bordo c'erano tra gli altri 40 bambini e 25 donne che sono stati trasbordati su un'unità della Guardia Costiera di Crotone; portati velocemente alla Croce rossa italiana sono stati poi trasferiti al centro di accoglienza dell’Isola Capo Rizzuto. A colpire di questi sbarchi è l’alto numero di minori non accompagnati: sulle coste calabresi sono 40 minori e 25 donne.

Il resto dei migranti 270 circa, tra egiziani e tante famiglie siriane, sono stati tutti trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto che può accogliere 641 persone; nelle ultime ore ce ne sono 1.500. Montate dalla Protezione civile 100 tende per poter ospitare i profughi.

Su 3 diverse imbarcazioni ieri sono arrivate a Lampedusa 121 persone. Il giorno prima, con altri 12 approdi, erano giunte invece 385 persone. Fra gli sbarcati anche 15 tunisini che sono stati trovati da militari delle Fiamme gialle direttamente al molo commerciale dove sono giunti con una barca in vetroresina di 5 metri. Tra i migranti soccorsi, a partire dall'alba, c'erano 28 donne e dieci minorenni. Sono originari di Senegal, Mali, Camerun, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Gambia e Guinea. Hanno dichiarato di essere salpati da Sfax e da Sidi Mansour.

La cronaca ci riporta agli sbarchi ma anche, purtroppo, ai naufragi e i morti. Sono 5 le bare di migranti che stanno per lasciare la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa e che verranno trasferite al porto per essere imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Le vittime sono le due gemelle di 20 giorni, morte durante la traversata, forse per ipotermia, due donne e un uomo. I loro corpi erano stati recuperati la scorsa settimana davanti a Lampedusa. All'arrivo sul molo di Porto Empedocle si terrà una cerimonia funebre, alla quale sarà presente anche l'imam. Tre delle bare verranno poi trasferite e tumulate a Raffadali, una a Favara e un'altra a Joppolo Giancaxio. All'obitorio di Lampedusa, nei giorni scorsi c’erano 13 bare. Ora ne restano 3. Ieri due bambine di 2 anni sono morte nell'esplosione di un “barchino”.

