IL PIATTO PIANGE, LO SMARTPHONE DEVE DURARE – NEL 2022 SONO STATI VENDUTI “SOLO” 1,2 MILIARDI DI CELLULARI, IL 12% IN MENO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE. LE PERSONE HANNO SMESSO DI CAMBIARE I TELEFONINI PIÙ SPESSO DELLE MUTANDE E IL MERCATO NE RISENTE – A STRINGERE LA CINGHIA SONO IN PARTICOLARE I GIOVANI (SQUATTRINATI) TRA I 25 E I 35 ANNI, CHE FINO A QUALCHE TEMPO FA ERANO I PRIMI ALLOCCONI CHE FACEVANO LA FILA PER ACCAPARRARSI I NUOVI MODELLI...

Estratto dell’articolo di Jaime D’Alessandro per “la Repubblica – Affari & Finanza”

Il traffico dati in ascesa, l’affermazione dei colossi dello streaming, i primi modelli sotto i duecento euro e quelli che poi sarebbero diventati dominanti che all’epoca venivano chiamati “phablet”: a metà strada fra smartphone e mini tablet avevano schermi da “ben” cinque pollici. Dieci anni fa, mentre apriva il Mobile World Congress (Mwc) di Barcellona, la grande fiera della telefonia mobile, i temi erano questi. […]

Realme, Honor e Xiaomi presenteranno alcuni nuovi modelli già lanciati in Cina, rispettivamente il Gt3, la serie pieghevole Magic Vs e la serie 13. Assieme a OnePlus, Vivo e Oppo, Realme fa capo al colosso cinese Bbk. Sommando le vendite di questi quattro marchi con quelle di Xiaomi, siamo oltre metà del mercato. Un tale peso delle aziende di Pechino e dintorni era inimmaginabile nel 2013.

Altre novità, fra servizi e tecnologie legate al 6G, verranno sicuramente fuori durante la fiera. Poco però rispetto a quanto si vedeva in passato: da diversi anni il futuro non è più nella telefonia mobile e di conseguenza eventi come il Mobile World Congress hanno perso smalto.

L’attenzione si è spostata altrove, negli ultimi mesi su fenomeni come ChatGpt, mentre nei telefoni ci si limita a migliorie incrementali sia nell’hardware sia nel software. Politica poco lungimirante, stando ai risultati.

Guardando ai dati di mercato, nel 2022 si sono venduti “appena” 1,2 miliardi di smartphone stando al Counterpoint Market Monitor, con un calo del 12 per cento, facendo tornare indietro le lancette dell’orologio ai livelli proprio del 2013.

Gfk è più clemente, meno 9,2%, con il segmento dei modelli più costosi che è l’unico ad esser cresciuto anche se di quattro punti percentuali. Ma nonostante questo, il numero totale di acquisti è diminuito. Uno dei motivi, ipotizza Gfk, potrebbe essere il fatto che le persone conservano i loro smartphone più a lungo.

Questa tendenza, non di oggi peraltro, sarebbe particolarmente evidente per la generazione Z fra i 15 e i 25 anni. Si parla di una maggiore attenzione alla sostenibilità, atteggiamento sano per carità. Ma c’è dell’altro come dicevamo. Gli smartphone non dicono molto, non trasmettono un’idea di innovazione né sono capaci di aprire nuove strade come facevano un tempo.

[…] Con buona pace di Apple, Samsung e di tutti gli altri. Per il Mobile World Congress, si tratta quindi di cambiare strada e puntare a qualcosa di diverso. Anche perché già da diversi anni sempre meno aziende usano quest’appuntamento per dire qualcosa ed è già una sentenza senza appello.

