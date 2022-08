PICCOLA KATY, GROSSE POLEMICHE – BUFERA SU KATY PERRY CHE HA LANCIATO FETTE DI PIZZA SUL PUBBLICO DURANTE UNA SERATA IN UN LOCALE DI LAS VEGAS: LA CANTANTE HA FATTO VOLARE I TRANCI CHE SONO PRECIPITATI A TERRA – LA SCENA DELLO SPRECO DI CIBO HA FATTO INCAZZARE GLI UTENTI CHE… - VIDEO

Katy Perry non ha mai nascosto il suo amore per i carboidrati, o per i cibo in generale: basti pensare che nel 2014 la pop star si presentò a una festa organizzata al Philadelphia Museum of Art vestita da fetta di pizza, in omaggio a uno dei suoi piatti preferiti.

Nel 2019, invece, sfilò sul red carpet del Met Gala con un abito-hamburger. Questa sua passione per il buon cibo le ha sempre portato la simpatia dei fan; questa volta tuttavia pare che anche la star di 'Hot and Cold' abbia fatto uno 'scivolone'.

Nelle ultime ore sui social molti utenti si sono indignati di fronte a un video che vede la pop star impegnata a lanciare fette di pizza ai fan dopo un concerto in un locale di La Vegas. "In un momento storico come questo, lanciare cibo è un gesto veramente irrispettoso", si legge tra i commenti.

