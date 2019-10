PICCOLA STORIA TRIESTE - UN UOMO SPARA CONTRO DUE POLIZIOTTI FUORI DAL PALAZZO DELLA QUESTURA DI TRIESTE: I DUE AGENTI SONO MORTI E SI STA CERCANDO DI CAPIRE LE RAGIONI DEL GESTO - LA ZONA È STATA ISOLATA, L’UOMO ERA IN COMPAGNIA DI SUO FRATELLO E… – VIDEO

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Sparatoria nella Questura di Trieste. Almeno un agente colpito, secondo quanto riferito da una funzionaria all'esterno. <a href="https://t.co/x7Pu0gaoN6">pic.twitter.com/x7Pu0gaoN6</a></p>— Antonio DiBartolomeo (@antoniodiba) <a href="https://twitter.com/antoniodiba/status/1180142057765117957?ref_src=twsrc%5Etfw">October 4, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Da www.repubblica.it

Sparatoria poco prima delle 17 davanti alla Questura di Trieste. Secondo una prima ricostruzione, due uomini erano stati condotti in questura per degli accertamenti: uno dei due, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola, con la quale ha esploso dei colpi.

L'uomo che ha sparato è stato arrestato, l'altro ha provato a fuggire ma è stato bloccato. I due erano i presunti responsabili di una rapina avvenuta questa mattina. Due agenti sono rimasti feriti e sono in gravi condizioni; un terzo agente è stato colpito di striscio alla mano da un proiettile. L'uomo sarebbe stato in compagnia di suo fratello, che secondo alcune fonti è rimasto ferito. I due sono stati fermati.

La sparatoria è avvenuta nella zona tra la via del Teatro Romano e via Bandena, nel centro del capoluogo giuliano. Il Piccolo riporta che i testimoni hanno parlato di numerosi colpi d'arma da fuoco che hanno seminato il panico tra la gente che era in strada. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e la strada è stata chiusa al traffico, protetta da un cordone di sicurezza.

Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall'interno della Questura. Pochi istanti dopo un giovane sarebbe uscito di corsa dalla Questura con in mano un'arma e avrebbe provato ad aprire un'auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.

