“LA GENTE TORNERÀ AL CINEMA, BASTA STREAMING” – CHRISTOPHER NOLAN SPARA A ZERO CONTRO LA POTENTE WARNER BROS CHE HA DECISO DI DISTRIBUIRE I FILM IN STREAMING E IN SALA: “HANNO ALCUNI DEI MIGLIORI REGISTI AL MONDO, PROGETTI GIRATI PER ESSERE VISTI DAL PIÙ AMPIO PUBBLICO POSSIBILE E ORA VENGONO UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI STREAMING, SENZA ALCUNA CONSULTAZIONE” - LA MAJOR USA STA APPROFITTANDO DELLA PANDEMIA PER PIAZZARSI TRA…