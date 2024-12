5 dic 2024 19:45

I PICCOLI EDITORI SOFFRONO, CHIARA VALERIO SE LA RIDE – DOPO LE POLEMICHE PER IL CASO DI LEONARDO CAFFO, IL FILOSOFO IMPUTATO PER MALTRATTAMENTI ALL'EX COMPAGNA E INVITATO A “PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI”, LA DIRETTRICE DELLA RASSEGNA DICE SODDISFATTA CHE “LE RINUNCE NON SONO STATE TANTE”. E TE CREDO: I CONTI DEI PICCOLI E MEDI EDITORI SONO IN ROSSO E NON POSSONO PERMETTERSI DI DISERTARE – OTTAVIO CAPPELLANI: “GLI EDITORI OFFRONO I LORO COLLI, INCHINANDOSI ALLA SIGNORA DEL CASTELLO, L’INTELLETTUALE VINCENTE CHE CALPESTA I CADAVERI NELLA BRUGHIERA EDITORIALE”