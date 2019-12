2 dic 2019 17:23

PICCOLI GENI E DOVE TROVARLI - L'ITALIANO ANDREA MUZII È IL NUOVO CAMPIONE DEL MONDO DI MEMORIA: IL 20ENNE ROMANO HA CONQUISTATO IL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO CON 8.170 PUNTI AI CAMPIONATI IN CINA - TRA I RECORD MONDIALI BATTUTI IN QUESTA OCCASIONE C'È IL MASSIMO NUMERO DI CARTE DA GIOCO MEMORIZZATE IN MEZZ'ORA: 1829 CARTE, PIÙ DI 35 MAZZI MISCHIATI E RICOSTRUITI SENZA ERRORI – MA IN PASSATO AVEVA GIA' STUPITO TUTTI CON… - VIDEO