PICCOLI RICCASTRI CRESCONO – BLU IVY, LA FIGLIA DI 10 ANNI DI BEYONCE, HA GIÀ CAPITO COME SPUTTANARE I RISPARMI: HA OFFERTO 80MILA EURO ALL’ASTA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA DALLA MADRE PER PORTARSI A CASA UN PAIO DI ORECCHINI DI DIAMANTI INDOSSATI DALLA NONNA – LA BIMBA SI È DOVUTA ARRENDERE A UN’OFFERTA PIÙ ALTA E ALLA FINE I GIOIELLI SONO FINITI A UN’ALTRA RICCASTRA CHE HA OFFERTO 105MILA DOLLARI…

Federica Bandirali per www.corriere.it

beyonce

A Los Angeles è andato in scena il quinto Wearable Art Gala, evento di beneficenza per raccogliere fondi per sostenere i programmi di tutoraggio giovanile del WACO Theatre. Beyoncé è ospite fissa della serata, creata da sua madre Tina Knowles-Lawson e dal suo patrigno Richard Lawson.

blu ivy fa offerta per orecchini della madre beyonce

La cantante da 280 milioni di follower era presente con il marito Jay-Z e alla primogenita Blu Ivy di 10 anni, nata nel 2012. Ed è stata proprio Blu Ivy a catalizzare l’attenzione di tutti all’evento: la bambina ha partecipato a un'asta per accaparrarsi l'oggetto più ambito della serata. Ha offerto 80 mila dollari (circa 81 mila euro) per un paio di orecchini di diamanti Lorraine Schwartz, indossati prima dalla nonna Tina Knowle e poi dalla stessa Beyoncé.

Se la domanda è se è riuscita a riportare i preziosi a casa, la risposta è no. La piccola ha dovuto fare un passo indietro, davanti a un'offerta più alta della sua per i gioielli. Alla fine sono andati a Monique Rodriguez con un’offerta di 105 mila dollari. Quest'anno il tema della serata era “Harlem Night”, e Beyoncé ha scelto un aderentissimo abito nero a sirena di Gucci con lunghi guanti di raso rosa.

