IL PIERCING ROBA DA PISCHELLI MODERNI? MACCHÉ! TEAM DI ARCHEOLOGI HA SCOPERTO IN TURCHIA LE PRIME PROVE DELL'ESISTENZA DI PIERCING IN EPOCA PREISTORICA, CIRCA 11.000 ANNI FA: SECONDO LO STUDIO PUBBLICATO DALLA RIVISTA “ANTIQUITY”, I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI ANKARA HANNO RIPORTATO ALLA LUCE PIÙ DI 100 ORNAMENTI TROVATI ATTORNO ALLE ORECCHIE E AL MENTO DEI RESTI UMANI...

Estratto dell’articolo di Jeanne Perego per www.lastampa.it

piercing in epoca preistorica 2

Il piercing non è una moda dei nostri tempi: ha una lunga storia, addirittura lunghissima, a quanto pare. Un team di archeologi ha scoperto in Turchia le prime prove dell'esistenza di piercing in epoca preistorica, circa 11.000 anni fa. Secondo lo studio pubblicato dalla rivista Antiquity, i ricercatori dell’università di Ankara hanno riportato alla luce più di 100 ornamenti dalle sepolture umane scoperte nel sito archeologico neolitico di Boncuklu Tarla, nell'Anatolia sud-orientale.

piercing in epoca preistorica 5

I piccoli oggetti ornamentali sono stati trovati attorno alle orecchie e al mento dei resti umani. Per gli archeologi questa è una forte indicazione di quale sia stato il loro utilizzo. Realizzati con materiali come il calcare, l'ossidiana e il rame, per la loro varietà gli autori dello studio ritengono che fossero usati sia per i piercing alle orecchie sia per un tipo di piercing al labbro inferiore (labret).

piercing in epoca preistorica 3

[…] Fatto curioso, l’analisi dei resti ha rivelato che i piercing erano specifici degli adulti: sono stati trovati sia negli uomini che nelle donne, ma non nelle sepolture di bambini. […]

piercing in epoca preistorica 4 piercing in epoca preistorica 1 piercing