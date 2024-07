PILLOLE DI GOSSIP – CHIARA FRATTESI SAREBBE PAZZA DI GEOLIER - ULTIME DA “TEMPTATION ISLAND”: LINO E LA TENTATRICE MAIKA SEMPRE PIÙ VICINI. I DUE SI SCATTANO UNA FOTO A LETTO. IL COMMENTO DELL’EX FIDANZATA ALESSIA: “SONO COME IL CARTONE DEL LATTE: HANNO LA SCADENZA” - LA FRECCIATINA DI WANDA NARA ALL’EX MAURO ICARDI - FABIO CARESSA E BENEDETTA PARODI SCAZZANO PER L’ARIA CONDIZIONATA E IL VIDEO DIVENTA VIRALE – CRISTIANO MALGIOGLIO SUL SET DI “BEAUTIFUL”… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Fabio Caressa e Benedetta Parodi pronti per una nuova versione di “Casa Vianello”. Il loro video sull’aria condizionata è diventato virale. Lui: «Dobbiamo trovare una soluzione: io non posso dormire a 112 gradi. Uno ha l’aria condizionata e non la usa, è possibile?». La conduttrice, però, è di opinione contraria e ha replicato stizzita: «La usi prima. Poi quando vai a dormire, la spegni».

Wanda Nara (ancora) vs. Mauro Icardi: “Mai più nella mia fottuta vita permetterò che mi facciano sentire che un giorno sono tutto e quello dopo sono niente”.

“Temptation Island” ha chiuso i battenti, ma le vicende dei protagonisti continuano sui social. Lino Giuliano, ex partecipante del reality, è stato visto in compagnia della tentatrice Maika Randazzo, durante una serata romana con alcuni ragazzi conosciuti durante il programma. Alessia Pascarella, l’ex di Lino, ha commentato: «A me fin quando fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… perché la sottoscritta sa quello che ha letto nelle chat… Solo con la tentatrice può stare. Sono come il cartone del latte: hanno la scadenza». Pochi giorni fa Lino aveva postato una foto con Maika distesi a letto.

Cristiano Malgioglio entra nel cast di “Beautiful”: sarà sul set a ottobre e sarà cattivo più dell’iconica Sally Spectra. Ad annunciarlo è proprio la Malgy con uno scatto su Instagram con Ashley Jones e Katherine Kelly Lang, rispettivamente Bridget e Brooke nella soap: «Capita che all'improvviso il produttore di “Beautiful”, Casey Kasprzyk mi offre una parte nella soap più amata al mondo, in compagnia delle bellissime Katherine Kelly Lang e Ashley Jones»

I francesi non l’hanno perdonata. Esistono icone che non si possono toccare come Zizi Jeanmaire, cantante, ballerina, attrice e moglie di Roland Petit che è stato uno dei più grandi coreografi al mondo. Lady Gaga ha osato profanare Mon Truc en Plûme, la canzone iconica di Zizi, con una coreografia e dei passi di danza imbarazzanti all’apertura dei Giochi Olimpici. Una scelta che ha scatenato gli internauti.

Il famigerato "testicolo in mondovisione", all’apertura dei Giochi Olimpici, si è rivelato un semplice strappo sulla calza del ballerino. Niente palle quindi, solo quelle che inventate. Lo conferma Il Grande Flagello.

Jenny Guadagno di “Temptation” Island ha deciso di togliere il filler alle labbra. «Ho tolto le labbra! Questa è la situazione, ci sono un po’ di lividi, sono gonfie, ma eccoci qua!». Risultato? Lividi a più non posso.

La musica è finita: Raul e Martina di “Temptation Island”, chiusi i battenti del programma, hanno deciso di cancellare tutti i ricordi da Instagram. Tutte le foto sparite.

Chiara Frattesi, influencer e sorella del calciatore dell'Inter Davide, finita la storia con lo juventino McKennie, sarebbe innamorata pazza di Geolier, da poco tornato single. Il gossip impazza

Il nuovo fidanzato di Francesca Chillemi, come si sa, è Eugenio Grimaldi, erede della dinastia. Pochi sanno che è stato sposato con Valentina Resca e possiede una fantastica villa a Capri. Pochi giorni la di lui zia, Amelia Grimaldi, si è aggiudicata all’asta la splendida Villa Castiglione.

