2 mar 2022 17:45

PILLOLE DI PESSIMISMO - IN FRANCIA È PARTITA LA CORSA A COMPRARE LE PASTIGLIE DI IODIO, CHE SOLITAMENTE VENGONO DISTRIBUITE A CHI VIVE VICINO ALLE CENTRALI NUCLEARI - LE COMPRESSE SATURANO LA TIROIDE DI IODIO "BUONO" E IMPEDISCONO CHE SI ACCUMULI QUELLO RADIOATTIVO, IN GRADO DI PROVOCARE TUMORI. È RITENUTO L'UNICO FARMACO PREVENTIVO IN CASO DI DISASTRI ATOMICI…