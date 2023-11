23 nov 2023 11:33

PINO INSEGNO NON PERDE IL TRENO – FERROVIE DELLO STATO HA CHIUSO UN NUOVO CONTRATTO CON PINO INSEGNO, IL VOLTO DEI FLOP DELLA RAI MELONIANA: 100MILA EURO PER FARGLI FARE LA VOCE NARRANTE IN UN DOCUMENTARIO SULLA SOCIETÀ DEI TRENI – UNA CIFRA CHE RIENTRA NEL LUNGO ELENCO DI SPONSORIZZAZIONI CHE LE FERROVIE HANNO MESSO IN CAMPO IN VISTA DEL RINNOVO DELLE NOMINE DEL PROSSIMO APRILE: L’AD LUIGI FERRARIS SPERA IN UNA RICONFERMA, MA IN POLE PER PRENDERE IL SUO POSTO C’È GIÀ…