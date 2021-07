“IO SONO LUCE, TU SEI TENEBRE E BUGIE. TI CHIEDO DI SCOMPARIRE PER SEMPRE DALLA MIA VITA PERCHÉ ARRECHI SOLO DOLORE GRATUITO” - SARAH NILE DICE ADDIO A VERONICA CIARDI CHE NON L’HA INVITATA AL SUO MATRIMONIO CON BERNARDESCHI. SONO LONTANI I TEMPI DEL “GF” QUANDO TRA LE DUE SCATTO’ ANCHE UN BACIO SAFFICO. OGGI SARAH NILE CONDIVIDE SUI SOCIAL LA SUA DELUSIONE: "QUESTA VOLTA NON ANDRÒ VIA IN SILENZIO. NON TI HO MAI CAPITA E…"