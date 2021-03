PIOVONO BAMBINI – SALVATAGGIO AL CARDIOPALMA IN VIETNAM DOVE UN FATTORINO-SUPEREROE È RIUSCITO A SALVARE UNA BIMBA DI DUE ANNI PRECIPITATA DAL BALCONE AL DODICESIMO PIANO: LA PICCOLA AVEVA SCAVALCATO LA RINGHIERA FINO A PERDERE LA PRESA E VOLARE PER 50 METRI – L’UOMO È RIUSCITO AD AFFERRARLA, SALVANDOLE LA VITA: LA PICCOLA SE L’È CAVATA CON… VIDEO

?¡HEROICA ATRAPADA!?



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh?, quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021

Da "www.corriere.it"

bimba salvata dopo un volo dal 12esimo piano in vietnam 2

Un fattorino «supereroe» di Hanoi ha salvato una bambina di due anni caduta da un balcone del dodicesimo piano.

Nguyen Ngoc Manh, 31 anni, era seduto nella sua macchina in attesa di fare una consegna domenica quando ha sentito un bambino piangere, ha raccontato all’agenzia di stampa Anninhthudo. Una donna ha iniziato a urlare e lui ha spinto la testa fuori dalla finestrino per vedere cosa stava succedendo. In un primo momento ha pensato che si trattasse di un bambino che faceva i capricci, ma poi ha capito che c’era dell’altro.

La bambina era a penzoloni a 50 metri dal suolo. «Così il fattorino salta fuori dalla macchina e si è arrampica su un edificio vicino per avvicinarsi in caso di caduta. «Sono salito su un tetto e alto due metri per cercare una posizione adeguata», ha raccontato ancora sotto choc al Vietnam Times .

bimba salvata dopo un volo dal 12esimo piano in vietnam 4

Sul tetto, quando la bambina inizia a cadere, il fattorino perde l’equilibrio . Poi il lancio in avanti per prenderla, e l’atteraggio - così forte - da lasciare un’ammaccatura sul tetto. «Ho cercato di allungare la mano e ho fatto il massimo sforzo per afferrare la piccola, sperando di attutire il colpo». In un video dell’incidente ripreso da un condominio vicino, si vede la bambina arrampicarsi sulla ringhiera del balcone. Si sentono i vicini in un edificio di fronte gridare.

la bimba salvata dopo il volo dal balcone in vietnam

La piccola resiste aggrappata alla ringhiera . «Fortunatamente, mi è caduta in grembo», ha detto Nguyen. «L’ho abbracciata in fretta e poi ho visto il sangue fuoriuscire dalla sua bocca, ero molto spaventato» . La bambina è stata portata al National Children’s Hospital dove i medici hanno riferito che si è lussata un’anca ma non ha subito altre lesioni. Le Ngoc Duy, un medico dell’ospedale, ha detto che è stata ingessata e che è monitorata.

bimba salvata dopo un volo dal 12esimo piano in vietnam 3 nguyen ngoc manh