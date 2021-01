PIOVONO KITESURFER! – A FREGENE UN 57ENNE DI ORIGINI TEDESCHE È STATO SCARAVENTATO IN ARIA PER CENTINAIA DI METRI MENTRE STAVA SPIEGANDO LA VELA DEL SUO KITESURF: L’UOMO È STATO TRASCINATO VIA DAL VENTO FINO A SBATTERE CONTRO IL MURO DI UNA STABILIMENTO – È RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA AL POLICLINICO GEMELLI PER LE NUMEROSE FRATTURE…

Rinaldo Frignani per "www.corriere.it"

kitesurf 7

Sorpreso da una raffica di vento più violenta delle altre. A oltre 90 chilometri all’ora, mentre stava spiegando la vela del suo kite surf sulla spiaggia di Fregene. J.M., 57 anni, di origini tedesche, residente a Fiumicino, è ricoverato da sabato pomeriggio in prognosi riservata al Policlinico Gemelli per numerose fratture su tutto il corpo. Lui l’acqua non ha avuto nemmeno il tempo di toccarla: la ventata lo ha scaraventato in aria per centinaia di metri, fino a farlo sbattere contro un muro nello stabilimento «Tony», uno degli storici ritrovi al mare di Fregene.

kitesurf 6

Subito soccorso da una delle titolari, insieme con altre persone che si trovavano al mare per assistere alla burrasca - che già nei giorni scorsi ha provocato danni, come quelli al «Point Break» -, il 57 enne è stato poi affidato alle cure del personale medico di un’eliambulanza atterrata nella nuova piazzuola creata dal comune di Fiumicino proprio a poca distanza da «Tony», sempre sul lungomare di Levante. Il volo verso il Gemelli è durato pochi minuti: secondo i medici che hanno visitato il kite surfer, quest’ultimo non sarebbe in pericolo di vita ma ci vorranno settimane, se non mesi, prima che si riprenda completamente.

kitesurf 5

La botta contro la parete dello stabilimento è stata molto forte, anche se per fortuna non ha interessato la testa, nè altre parti vitali. Il vento lo ha praticamente sollevato insieme con la vela che stava montando e alla quale si era già assicurato con l’imbracatura, e lo ha fatto volare via. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Fregene che hanno ultimato una relazione sull’accaduto. Non è la prima volta che accade un incidente del genere sulle coste romane. È già successo di recente, ad esempio, oltre che sempre a Fregene, anche a Focene e a Santa Marinella.

kitesurf 3 kitesurf 1 kitesurf 2 kitesurf 4