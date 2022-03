2 mar 2022 19:22

PIPPA E PIPPAROLI - ARISA MOSTRA AI FOLLOWERS SU INSTAGRAM LA SUA COLLEZIONE DI SEX TOYS E OVVIAMENTE I FAN ARRAPATISSIMI ARRIVANO IN MASSA: "SUBITO CI SONO PERSONE CHE MI SCRIVONO 'SE HAI BISOGNO...', 'SE VUOI VENGO A CASA TUA', ECCETERA. MA NON POTETE ESSERE UN POCHINO PIÙ CARINI?” - "I SEX TOYS NON SI USANO SOLO PER SOPPERIRE A DELLE MANCANZE, SERVONO ANCHE PER VIVERE UN MOMENTO CON SE STESSI..."