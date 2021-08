PIPPAROLI NON DISPERATE, IL NUOVO ONLYFANS "BIGOTTO" FARÀ SOLO UN PO' DI PULIZIA - LA PIATTAFORMA DÀ UN TAGLIO AI CONTENUTI SESSUALMENTE ESPLICITI, MA LA PORNOSTAR MALENA NON FA DRAMMI: "I GUAI LI AVRANNO I NON PROFESSIONISTI, COME LA PARRUCCHIERA IN CERCA DI VISIBILITÀ PER RACIMOLARE QUALCHE EXTRA. IL SITO SI ERA RIEMPITO DI PERSONE CHE NON HANNO NULLA A CHE FARE CON L’ARTE. IO L’HO SEMPRE UTILIZZATO COME IL MIO “GIARDINO SEGRETO”, SOLO PER CONDIVIDERE ALCUNI MOMENTI INTIMI, E ORA...”

Gianmarco Aimi per www.mowmag.com

Nell’ambiente dell’hard ci si interroga su quello che accadrà ad ottobre, quando OnlyFans darà un taglio, come annunciato, ai contenuti sessualmente espliciti sul sito. Si tratta di un cambiamento epocale, visto che fino ad ora la piattaforma era cresciuta proprio grazie a questo tipo di contenuti, dal 2016 ad oggi, arrivando a 130 milioni di utenti e un guadagno di oltre 5 miliardi di dollari divisi fra i vari “creatori”.

Lo stupore è poi aumentato, perché si è saputo che le previsioni sul fatturato netto parlavano di un raddoppio degli introiti in dodici mesi, dagli 1,2 miliardi stimati per il 2021 ai 2,5 miliardi di dollari per il 2022.

Ma l’annuncio delle restrizioni avrà, per forza di cose, l’effetto di ridimensionare tutto. “A partire dal 1 ottobre 2021, OnlyFans vieterà la pubblicazione di qualsiasi contenuto che contenga comportamenti sessualmente espliciti per ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti”. Si continuerà a pubblicare nudità, ma coerenti con la politica di utilizzo.

La decisione sarebbe stata accelerata dallo scandalo sollevato da un reportage dell'editorialista del New York Times, Nicholas Kristof, e dalla reazione delle due piattaforme di pagamento, Visa e Mastercard, che hanno minacciato un'esclusione dei loro servizi per i navigatori del sito.

Per capire meglio come sta reagendo il mercato dell’hard, abbiamo contattato una delle pornostar italiane più famose nel mondo. Parliamo di Malena Nazionale, che però non si è detta preoccupata. Semmai, ci ha spiegato “il problema è per la parrucchiera che voleva racimolare qualche extra”.

OnlyFans vieta i contenuti espliciti e l’utente comune pensa subito: chissà quanto ci perderanno gli addetti ai lavori. È così?

Prima di tutto bisogna pensare che questa decisione apre la strada all’utilizzo di altre piattaforme, ma non è questo il punto. Io penso che Onlyfans sia stato invaso da persone che non hanno nulla a che fare con qualcosa che riguarda l'arte, in qualsiasi campo. È questo il vero problema.

Cosa intendi?

Io, per esempio, ho da sempre una bacheca solo con foto di nudo in linea con le normative. Lavoro a livello professionale con il sesso e utilizzo Onlyfans per far vedere foto ammiccanti, ma senza atti sessuali espliciti. Il problema è per chi non aveva una propria “arte”, nulla da mostrare che fosse di livello.

Insomma, la classica “casalinga di Voghera”?

Purtroppo, Onlyfans si è riempito di non professionisti, ma il problema non sussiste per i professionisti dell’adult. È chiaro che se la parrucchiera, per avere visibilità o racimolare qualche extra, pubblica contenuti molti espliciti e da ottobre non potrà più farlo non è un mio problema. Io l’ho sempre utilizzato come il mio “giardino segreto”, senza condividere sesso esplicito, ma solo per condividere alcuni momenti intimi.

Eppure, anche grazie a Onlyfans alcune “parrucchiere” sono diventate delle vere star, o comunque riuscivano a guadagnare cifre importanti.

Per me è sempre stata una finestra sulla mia vita privata. Ma poi la stessa filosofia di Onlyfans prevedeva di mostrare la tua professionalità, quindi la parrucchiera avrebbe dovuto pubblicare foto e video mentre faceva qualche taglio di capelli. So che moltissime ragazze sono disperate. Quando si è sparsa la notizia ho ricevuto moltissimi messaggi. Però ad ogni fine c’è anche un inizio, esistono altre piattaforme. Non mi sembra il caso di drammatizzare. E comunque già tempo fa si era chiesto un provvedimento in tal senso.

A cosa ti riferisci?

Anni fa in America le professioniste del settore chiesero a Onlyfans di limitare l’uso di contenuti espliciti, ma la piattaforma non accolse questa richiesta. Per cui, un periodo più libertino è stato utile per espandere il pubblico e ora sta cercando di mettere delle regole. Io non avevo bisogno di Onlyfans, perché i miei video vengono veicolati altrove. Il problema è, come sempre, per chi non ha né arte né parte.

