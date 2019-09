PIPPAROLI DI TUTTO IL MONDO: DISTOGLIETE PER UN ATTIMO LO SGUARDO DA WANDA NARA E CONCENTRATEVI SU SUA SORELLA – SI CHIAMA ZAIRA, È DEL 1988 E NEL SUO PAESE È UNA CELEBRITÀ: DOPO UNA CARRIERA DA MODELLA È SBARCATA IN TELEVISIONE, MA È SUI SOCIAL CHE FA IMPAZZIRE I FOLLOWER CON SCATTI PICCANTINI…(VIDEO E FOTO HOT)

Capelli castani, occhi blu e curve da favola, la sorella di Wanda Nara non ha nulla da invidiare alla moglie di Icardi. La ragazza sembra essere molto famosa nel paese di provenienza delle due, dopo anni di carriera come modella ha recentemente avuto un ruolo da conduttrice.

Zaira, la sorella di Wanda Nara

Classe 1988, Zaira Nara ha solo due anni di differenza dalla sorella Wanda Nara, alla quale non somiglia nemmeno un granché. La sua bellezza acqua e sapone è ben diversa da quella proposta dalla compagna di vita del calciatore.

In Italia Zaira Nara non sembra avere una grande popolarità, nel suo paese però, l’Argentina, è una vera celebrità. Modella sin dai primi anni dell’adolescenza, ha recentemente conquistano al conduzione del programma televisivo Telefe. Trapolino di lancio della carriera della ragazza le edizioni di Ballando con le Stelle a cui partecipò, il programma seguitissimo in sud-america la rese un’icona di bellezza.

La pagina Instagram di Zaira è seguitissima e conta oggi più di 3 milioni di follower. Nominata nel 2010, secondo la rivista FHM, la quarantesima donna più bella al mondo è oggi considerata una delle 5 modelle argentine più quotate.

Le foto sexy della sorella di Wanda Nara

Pose sexy e aspetto mozzafiato, la cifra in casa Nara sembrano essere i fisici sinuosi. Esattamente come la sorella Wanda, Zaira Nara non nasconde ai suoi fans il piacere di osservare il suo corpo scultoreo. Le foto in costume della modella sono ciò che più di tutto attira l’attenzione di coloro che seguono le sue pagine social.

Zaira Nara, la vita sentimentale

Di Zaira Nara nel mondo del gossip si iniziò a parlare quando cominciò a frequentare Diego Forlán, stella dell’Uruguay in quegli anni in prestito all’Atletico Madrid. La relazione tra i due fu così intensa da lasciar intendere un repentino matrimonio.

La notizia della separazione non si fece attendere, a tre mesi dall’annuncio su Twitter la coppia interruppe la frequentazione. Dopo una lunga relazione avuta con il tennistaJuan Mónaco, la sorella di Wanda Nara è oggi compagna di Jakob von Plessen, da cui ha avuto la figlia Malika e dal quale aspetta il secondo figlio.

