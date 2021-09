PIPPITEL! METTETE UNA PARTITA DI CALCIO IN PRIMA SERATA E NON CE NE SARÀ PER NESSUNO: SU CANALE5 LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE MILAN-ATLETICO MADRID INCOLLA AL TV OLTRE 4.8 MILIONI DI SPETTATORI E FA IL 21.1% - SU RAI1 “MORGANE – DETECTIVE GENIALE” CONQUISTA IL 18.7% CON QUASI 4 MILIONI - SU RAI2 “VOGLIO ESSERE UN MAGO” AL 2.7%, LA GENTILI RACIMOLA UN MISERO 2.8% - CARTABIANCA AL 5.2%, DIMARTEDÌ AL 5.3% - AMADEUS (19.3%), “STRISCINA LA NOTIZINA” (16.7%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (6.7%) - RAI2 FA PIU' SHARE CON "TI SENTO" DI DIACO (3,8%) IN SECONDA SERATA CHE CON "VOGLIO ESSERE UN MAGO" IN PRIMA (2,7%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 28 settembre 2021, su Rai1 Morgane – Detective Geniale ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la partita di Champions League Milan-Atletico Madrid ha incollato davanti al video 4.833.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 Voglio Essere un Mago ha interessato 523.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Buoni o Cattivi ha raccolto 438.000 spettatori pari al 2.8% (presentazione a 713.000 e il 2.9%). Su Rai3 #Cartabianca è visto da 999.000 spettatori con il 5.2% (presentazione a 747.000 e il 3.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 811.000 spettatori (5%).

Su La7 DiMartedì registra 1.055.000 spettatori con il 5.3% (DiMartedì Più dalle 00:01 alle 00:52 a 367.000 e il 5.1%). Su Tv8 Tomb Raider segna 442.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Segnali dal futuro è seguito da 261.000 spettatori (2%). Sul 20 Taken – La vendetta sigla 496.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Hotel Artemis incolla 302.000 spettatori (1.3%). Su RaiPremium Innamorarsi ad Amsterdam conquista 344.000 spettatori (1.5%). Su La5 Grande Fratello Vip interessa 247.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Primo Appuntamento è la scelta di 458.000 spettatori (2%). Su SkySportUno Milan-Atletico Madrid arriva a 462.000 spettatori (2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.575.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Striscina la Notizina – dalle 20:35 alle 20:48 – raccoglie una media di 3.783.000 spettatori pari al 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 787.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.202.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.219.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole da 1.562.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.033.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 911.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.569.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 350.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 397.000 spettatori (1.7%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 331.000 spettatori con l’1.5% (Finale a 380.000 e l’1.6%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 385.000 spettatori (1.7%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.444.000 spettatori pari al 19%, mentre L’Eredità è visto da 3.641.000 spettatori pari al 21.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.570.000 spettatori (12.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.845.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 250.000 spettatori (1.6%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 689.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 495.000 spettatori (2.5%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.609.000 spettatori pari al 14.2%, mentre Blob segna 998.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 882.000 spettatori (4.2%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 61.000 spettatori (0.5%) nel primo episodio e 129.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 243.000 spettatori (1.3%). Su SkySportUno la partita di Champions League Shakhtar Donetsk-Inter è vista da 596.000 spettatori pari al 3.4%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 704.000 spettatori (14.1%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 909.000 spettatori (18.9%) dalle 8:36 alle 9:50; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.154.000 spettatori (21.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 825.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 613.000 spettatori con il 17.6% e Tg5 Mattina 1.043.000 spettatori con il 19.8%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 766.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte e 727.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 170.000 spettatori (3.7%), mentre Tg2 Italia è vistoda 146.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 72.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 93.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 126.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 332.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 363.000 e il 6.9%, Extra a 219.000 e il 5%). A seguire Elisir segna 372.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 The Closer ha raccolto 97.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 168.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 148.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 920.000 spettatori (16.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.620.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.391.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 377.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 677.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 193.000 spettatori (2.8%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 598.000 spettatori (4.9%) e Sport Mediaset a 774.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 835.000 spettatori (10.3%), Quante Storie conquista 776.000 spettatori (6.5%) e Passato e Presente arriva a 450.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 129.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto 174.000 spettatori (1.6%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 646.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 280.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 436.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 103.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 207.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.318.000 spettatori (11.1%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.637.000 spettatori (17.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.814.000 spettatori con il 18.4% (presentazione dalle 17:06 alle 17:27 a 1.469.000 e il 16.5%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.503.000 spettatori (18.3%) e Una Vita 2.491.000 spettatori (19.2%), mentre Uomini e Donne sigla 2.513.000 spettatori pari al 22.6% (Finale a 1.902.000 e il 19.7%), Amici 1.736.000 spettatori (18.7%), Grande Fratello Vip 1.545.000 spettatori (17.4%) e Love Is In The Air 1.413.000 spettatori (15.9%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.251.000 spettatori pari al 12.4% (presentazione dalle 17:35 alle 17:48 a 1.180.000 e il 12.9%, I Saluti di 6 minuti a 1.242.000 e l’11%). Su Rai2 Ore 14 conquista 556.000 spettatori con il 4.4%, mentre Detto Fatto incolla 370.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 710.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio, 696.000 spettatori (5.5%) nel secondo episodio e 639.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 416.000 spettatori (4%), Young Sheldon 346.000 spettatori (3.5%) e Mom 333.000 spettatori (3.7%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 264.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.386.000 spettatori (17.8%); Il Commissario Rex è seguito da 576.000 spettatori (5.6%) e a seguire Aspettando… Geo arriva a 482.000 spettatori (5.3%) e Geo a 775.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 595.000 spettatori con il 4.8%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 304.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Tagadà è visto da 279.000 spettatori (2.6%) e Tagadoc da 83.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Ritiro mortale segna 333.000 spettatori (2.7%) e Ritorno a Midway 226.000 spettatori (2.5%). A seguire Vite da Copertina raccoglie 85.000 spettatori pari allo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 740.000 spettatori con il 9.2%. Su Canale5 Champions League Live totalizza una media di 1.452.000 spettatori pari al 13%. Su Rai2 Ti Sento segna 273.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Maradonapoli è visto da 160.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 351.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 La vendetta di una donna è stato scelto da 144.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 informa 175.000 spettatori (3.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.949.000 (21.4%)

Ore 20.00 4.550.000 (21.5%)

TG2

Ore 13.00 1.782.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.246.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.489.000 (11.7%)

Ore 19.00 1.774.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.798.000 (21.6%)

Ore 20.00 3.963.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.146.000 (11%)

Ore 18.30 519.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 271.000 (3.3%)

Ore 18.55 589.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 597.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.039.000 (4.8%)