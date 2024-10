PIPPITEL! – UN ALTRO DISASTRO DI TELEMELONI: ANTONINO MONTELEONE, UNO DEI NUOVI TELE-VOLTI RAI CON UN CONTRATTO DA OLTRE 300MILA EURO L’ANNO, FA SPROFONDARE RAI2: “L’ALTRA ITALIA” RACIMOLA L’1.8% DI SHARE CON APPENA 276MILA SPETTATORI. PER L’EX IENA SI TRATTA DI UN FLOP CLAMOROSO E ANNUNCIATO VISTO CHE LUI STESSO AVEVA CHIESTO DI SPOSTARSI DALL’AFFOLLATO GIOVEDÌ - SU LA7 FORMIGLI CON OSPITE MARIA ROSARIA BOCCIA FA L’8.8% - SU RETE4 DEL DEBBIO (6.5%) – SU RAI3 CHIAMBRETTI AL 4.1% - VESPA (21.2%), DE MARTINO (25.3%), “STRISCIA” (13.4%), DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO IN ACCESS (4.9%), GRUBER (7.9%)

Nella serata di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, su Rai1 la fiction Kostas ha interessato 2.779.000 spettatori pari al 16.2% di share (i dati auditel di tutte le puntate). Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.18 – Grande Fratello 18 ha raccolto 2.122.000 spettatori con uno share del 16.5% (Night: 959.000 – 25.4%, Live: 676.000 – 20.4%). Su Rai2 – dalle 21:35 alle 0.18 – il debutto de L’Altra Italia, con Antonino Monteleone, intrattiene 276.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Italia1 Fast & Furious 9: The Fast Saga incolla davanti al video 1.109.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 674.000 spettatori e il 4.1% (presentazione di 16 minuti: 578.000 – 2.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (6.5%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 1.222.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Porto-Manchester United ottiene 729.000 spettatori con il 3.7%.

Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 550.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Oblivion fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Hawaii Five O è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Air Force One è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie The Gift – Il Dono sigla .000 spettatori (%). Su Sky Uno X Factor ottiene 635.000 spettatori con il 3.5%.

Affari Tuoi sfiora i 5,4 milioni.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.304.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.377.000 spettatori (25.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.843.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 557.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.442.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.182.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.526.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.013.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 1.003.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.684.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 Uefa Europa League segna 385.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 598.000 spettatori con il 2.8%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 830.000 spettatori (4%). Su La5 Uomini e Donne segna 326.000 spettatori e l’1.6%.

Cresce La Ruota della Fortuna.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.644.000 spettatori pari al 19.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.818.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.276.000 spettatori (18.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.388.000 spettatori (21.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (475.000 – 4.1%), Medici in Corsia totalizza 267.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 399.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 430.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 649.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.748.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 1.014.000 spettatori (5.3%) e Riserva Indiana sigla 871.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 894.000 spettatori (4.7%). Su La7 Padre Brown raduna 248.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 422.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 245.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 462.000 spettattori con il 2.4%.

Radio 2 Social Club in salita.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 501.000 spettatori con il 13.2% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 451.000 e il 12.8%). A seguire il TG1 delle 8 ha informato 989.000 spettatori (20.4%), dalle 8:32 alle 8:48 Unomattina intrattiene 934.000 spettatori con il 18.7%. TG1: G7 Riunione Ministeriale arriva a 724.000 spettatori con il 15.6%. Ancora Unomattina – dalle 10 alle 10:30 – raccoglie 789.000 spettatori e il 16.5%. La prima parte di Storie Italiane – dalle 10:30 alle 10:52 – segna 905.000 spettatori e il 18.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 598.000 spettatori con il 19.2% e TG5 Mattina delle 8 1.055.000 spettatori con il 21.7%.

A seguire Mattino Cinque News raccoglie 1.003.000 spettatori con il 21.2% nella prima parte e 958.000 spettatori con il 20.2% nella seconda parte. Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (200.000 – 4%), Radio2 Social Club raggiunge 257.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 113.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 159.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 202.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 363.000 spettatori (9.5%), TGR Buongiorno Regione 516.000 (10.9%). Dopo la presentazione (240.000 – 4.9%), Agorà intrattiene 242.000 spettatori (5%). ReStart totalizza 205.000 spettatori (4.4%).

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 13.000 spettatori (0.4%), Love is in the air 93.000 (1.9%), Terra Amara 252.000 (5.3%). A seguire Tempesta d’Amore è seguito da 237.000 spettatori (5%). Su La7 Omnibus raduna 151.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (294.000 – 6.2%), 247.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 199.000 spettatori (4.2%).

Bene Elisir.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 948.000 spettatori (16.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.812.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.432.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (314.000 – 5.9%), I Fatti Vostri raduna 483.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 882.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 252.000 spettatori (3.7%). Sport Mediaset coinvolge 665.000 spettatori (5.3%) e 464.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3, dopo la presentazione (184.000 – 3.8%), Elisir sigla 384.000 spettatori (6.6%) e il TG3 delle 12 informa 837.000 spettatori (10.2%).

A seguire Quante Storie conquista 624.000 spettatori (5.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 504.000 spettatori (4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 218.000 spettatori pari al 3.8% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 572.000 spettatori pari al 4.9%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 365.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 518.000 spettatori con il 5% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 229.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 117.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 230.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Diario del Giorno tocca il 6.5%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.370.000 – 18.6%), La Volta Buona colleziona 1.519.000 spettatori con il 12.2% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.530.000 spettatori con il 14.4% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.688.000 spettatori con il 18.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.420.000 – 15.6%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.933.000 spettatori con il 21.5% nella presentazione e 2.168.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.321.000 spettatori pari al 18.1%, Endless Love sigla 2.390.000 spettatori pari al 19.4%. Uomini e Donne raccoglie 2.546.000 spettatori con il 24% (Finale: 1.924.000 – 20.1%). La striscia di Amici segna 1.572.000 spettatori (16.9%). My Home My Destiny raduna 1.395.000 spettatori pari al 15.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.176.000 spettatori pari al 13% nella prima parte e 1.320.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte (I Saluti a 1.349.000 e il 12%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 934.000 spettatori con il 7.9% e BellaMa’ intrattiene 642.000 spettatori con il 6.8%. A seguire Le Indagini di Sister Boniface è seguito da 265.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 429.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 438.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 469.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. A seguire Magnum P.I. arriva a 437.000 spettatori (4.4%). Person of Interest raccoglie 338.000 spettatori (3.7%) e 351.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.446.000 spettatori (19.2%), mentre TGR – Leonardo segna 1.110.000 spettatori e il 9.6%.

Rai Parlamento – Question Time coinvolge 369.000 spettatori (3.6%). Prix Italia Speciale segna 260.000 spettatori e il 2.8%. Dopo Aspettando Geo (917.000 – 9%), Geo conquista 1.438.000 spettatori (12.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 653.000 spettatori con il 5.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 616.000 spettatori con il 6.5%. Su La7, dopo la presentazione (528.000 – 4.4%), Tagadà è visto da 418.000 spettatori pari al 4.2% e 378.000 spettatori pari al 4.2% nella parte chiamata #Focus. Su Tv8 Nei Tuoi Panni segna 252.000 spettatori (2.7%). Sul Nove la replica di Chissà Chi è è scelta da 139.000 spettatori (1.2%).

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 506.000 spettatori con il 7.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 431.000 spettatori (15.5%). Su Rai2 Questioni di Stile raccoglie 84.000 spettatori pari all’1.5%. Generazione Z segna 55.000 spettatori e l’1.8%. Su Italia1 Drive Angry segna 238.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 229.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 L’uomo che non c’era è la scelta di 103.000 spettatori (2.9%) nella prima parte.

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.125.000 (24.4%) – h.13:30 4.410.000 (22.6%) – h.20

TG2 1.619.000 (13.4%) – h.13 959.000 (4.6%) – h.20:30

TG3 1.547.000 (12.8%) – h.14:25 2.072.000 (13.9%) – h.19

TG5 2.627.000 (21.5%) – h.13 3.794.000 (19.2%) – h.20

STUDIO APERTO 1.004.000 (9.7%) – h.12:25 538.000 (4.5%) – h.18:30

TG4 356.000 (4.5%) – h.11:55 787.000 (5.3%) – h.19

TGLA7 724.000 (5.6%) – h.13:30 1.476.000 (7.5%) – h.20

