PIPPITEL! – AGLI ITALIANI PIACCIONO SOLO LE CORNA E IL CALCIO: SU CANALE5 “TEMPTATION ISLAND” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.9% DI SHARE CON 3.2 MILIONI DI SPETTATORI – ALBERTO ANGELA DIVULGA, MA NON ABBASTANZA FORTE: SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DI “NOOS – L’AVVENTURA DELLA CONOSCENZA” SI FERMA AL 13.6% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” (7.3%), SU LA7 “PIAZZAPULITA – IL SISTEMA” AL 5.3% - “TECHETECHETÈ” (16.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” AL 16.1% - BARRA-POLETTI (4.8%), GRUBER (8.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

temptation island 8

Nella serata di ieri, giovedì 27 giugno 2024, su Rai1 la prima puntata di Noos – L’Avventura della Conoscenza ha conquistato 2.032.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 – dalle 21.37 alle 0.41 – l’esordio di Temptation Island ha incollato davanti al video 3.248.000 spettatori con uno share del 24.9% (qui il dato del debutto dello scorso anno, qui quello della penultima edizione con la precedente metodologia di rilevazione auditel). Su Rai2 The Princess è la scelta di 553.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 I Predoni ha incollato davanti al video 791.000 spettatori con uno share del 5.1%.

noos – l’avventura della conoscenza 4

Su Rai3 I Profumi di Madame Walberg segna 759 .000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori (7.3%). Su La7 Piazzapulita – Il Sistema raggiunge 865.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene 493.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Nove Comedy Club raduna 272.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Superman Returns arriva a 183.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Hawaii Five O segna 359.000 spettatori con il 2.3%. Su Iris All is Lost – Tutto è Perduto raccoglie 293.000 spettatori (1.9%). Su RaiMovie Sleepless – Il Giustiziere segna 255.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore intrattiene 420.000 spettatori (2.6%). Su La5 Uno Stalker dal Passato sigla 124.000 spettatori (0.7%).

temptation island 7

Access Prime Time

NCIS tocca il 7.6%.

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.812.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.740.000 spettatori pari al 16.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 581.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.285.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 – dalle 20.29 alle 20.50 – Viaggio in Italia raccoglie 1.095.000 spettatori pari al 6.8%. Un Posto al Sole appassiona 1.602.000 spettatori (9.3%).

paolo del debbio

Su Rete4 4 di Sera ha radunato 705.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 830.000 spettatori con il 4.8%, nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,491.000 spettatori (8.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 665.000 spettatori (3.9%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 662.000 spettatori (3.9%).

Preserale

Ancora un ottimo risultato per la replica di Cash or Trash.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.160.000 spettatori pari al 22.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.170.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.292.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.016.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles raccoglie 326.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 502.000 spettatori (3.5%).

temptation island 6

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 297.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 560.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.886.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 840.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Terra Amara interessa 526.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 191.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 232.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 547.000 spettatori (3.9%).

Daytime Mattina

Coffee Break oltre il 5%.

noos – l’avventura della conoscenza 2

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 566.000 spettatori con il 15.5%. Il TG1 delle 8 è seguito da 911.000 spettatori con il 20.5%. Unomattina Estate intrattiene 705.000 spettatori con il 17.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 566.000 spettatori con il 19.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 949.000 spettatori con il 21.4%. Mattino Cinque News raccoglie 723.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte e 704.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 173.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Station 19 sigla 104.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 155.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 141.000 spettatori e il 3.3%.

piazzapulita

Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 364.000 spettatori pari all’11.1% e TGR Buongiorno Regione convince 425.000 spettatori pari al 10.4%. Agorà Estate convince 216.000 spettatori con il 5.1% (Extra: 139.000 – 3.5%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 152.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 44.000 spettatori (1%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 108.000 spettatori (2.7%). Tempesta d’Amore segna 187.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 115.000 spettatori (3.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 177.000 spettatori (4.3%), di 180.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 209.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Continua il buon momento di Sport Mediaset.

temptation island 9

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 716.000 spettatori (14%) mentre Camper arriva a 1.453.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.181.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 TG2: Giudizio Parificazione del Rendiconto Generale dello Stato ha raccolto 129.000 spettatori e il 2.7%. Un Ciclone in Convento raduna 299.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 220.000 spettatori (3.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 827.000 spettatori con il 7.2% (Extra: 576.000 – 4.9%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 174.000 spettatori (3.6%) e il TG3 delle 12 informa 613.000 spettatori (8.8%).

Quante Storie conquista 492.000 spettatori (4.7%) mentre Passato e Presente è seguito da 445.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 307.000 spettatori (6.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 570.000 spettatori (5.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 284.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 450.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi.

noos – l’avventura della conoscenza 3

Daytime Pomeriggio

In crescita Un Passo dal Cielo.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (1.945.000 – 17.3%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.054.000 spettatori con il 10.5%, nel primo episodio, e 1.110.000 spettatori con il 14.2%, nel secondo episodio. Dalle 16.17 alle 16.47, Estate in Diretta Start ha registrato 1.074.000 spettatori (15.1%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.282.000 – 18%), Estate in Diretta ha raccolto 1.396.000 spettatori (20.2%), nella presentazione, e 1.685.000 spettatori (22%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.035.000 spettatori pari al 18%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 1.970.000 spettatori con il 18.8%. My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.478.000 spettatori con il 17.2%. La Promessa ha appassionato 1.377.000 spettatori (19%).

temptation island 5

Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 978.000 spettatori (14.1%) nella prima parte e a 952.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte (I Saluti a 918.000 e l’11.3%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 664.000 spettatori con il 5.7%. Ore 14 interessa 943.000 spettatori pari al 9.8%. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 colleziona 435.000 spettatori con il 5.8% e 372.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 384.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 473.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 456.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. Lethal Weapon ha conquistato 354.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 273.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 264.000 spettatori (3.7%).

noos – l’avventura della conoscenza 1

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.837.000 spettatori (16.7%). Rai Parlamento Question Time coinvolge 301.000 spettatori (3.7%). Overland segna 555.000 spettatori con il 7.4%. Geo Magazine conquista 825.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 744.000 spettatori con il 7.5% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 479.000 spettatori con il 6.4%.

Su La7 Tagadà è visto da 460.000 spettatori (4.4%) nella presentazione e da 424.000 spettatori pari al 5.4% (#Focus a 236.000 e il 3.3%) mentre Hitler vs. Churchill raggiunge 167.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 10 Passi dell’Amore realizza un a.m. di 222.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy raccoglie 303.000 spettatori con il 3.4%.

temptation island 4

Seconda Serata

X Style al 18.2% col mega traino di Temptation.

Su Rai1 Noos - Viaggi nella Natura sigla 555.000 spettatori con l’8.4%. Su Canale5 X-Style raccoglie 740.000 spettatori (18.2%) mentre TG5 Notte coinvolge 453.000 spettatori (16%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio è scelto da 293.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 IT segna 237.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Mixer Vent’Anni di Televisione segna 301.000 spettatori e il 2.6%. TG3 Linea Notte informa 266.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Che ora è? è la scelta di 171.000 spettatori (5%) nella prima parte. Su La7 Mississipi Burning: le radici dell’odio è visto da 194.000 spettatori (2.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.701.000 (23.2%)

Ore 20:00 3.474.000 (23.2%)

TG2

temptation island 3

Ore 13:00 1.341.000 (12.2%)

Ore 20:30 933.000 (5.7%)

TG3

Ore 14:25 1.188.000 (11.6%)

Ore 19:00 1.367.000 (12.5%)

TG5

Ore 13:00 2.378.000 (21.4%)

Ore 20:00 2.725.000 (17.9%) Prima Pagina 2.342.000 (17%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.102.000 (12.3%)

Ore 18:30 463.000 (5.3%)

TG4

Ore 11:55 371.000 (5.7%)

Ore 18:55 452.000 (4.1%)

TG LA7

Ore 13:30 655.000 (5.7%)

temptation island 2

Ore 20:00 1.142.000 (7.5%)

temptation island 1