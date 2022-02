PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “LEA – UN NUOVO GIORNO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.4% DI SHARE E QUASI 5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 LA PARTITA DI COPPA ITALIA INTER-ROMA FA IL 20.4%. SU RAI2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 4.8% - SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 5.3%, SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 5.3%. ANCORA UNA VOLTA FANALINO DI CODA DEI TALK “CARTABIANCA” SU RAI3 AL 4.8% - AMADEUS (21.3%), “STRISCINA” (16%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (5.3%)

Nella serata di ieri, martedì 8 febbraio 2022, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.33 - Lea – Un Nuovo Giorno ha appassionato 4.932.000 spettatori pari al 22.4% (nel dettaglio primo episodio: 5.126.000 – 21%; 4.744.000 – 24%). Su Canale 5 – dalle 21.03 alle 22.58 – l’incontro di Coppa Italia Inter-Roma ha raccolto davanti al video 4.903.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.146.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Il Principe Cerca Moglie ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 968.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione: 1.002.000 – 4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 914.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.099.000 spettatori con uno share del 5.3% (DiMartedì Più: 416.000 – 5.6%).

Su Tv8 in prima tv free Italia’s Got Talent segna 763.000 spettatori con il 3.6% (la replica di seconda serata: 224.000 – 3.7%). Sul Nove Ultimatum dalla Terra ha raccolto 230.000 spettatori con l’1%. Sul 20 Braven – Il Coraggioso segna 501.000 spettatori e il 2.1%. Su Rai4 Alita – Angelo della Battaglia registra 460.000 spettatori con il 2%. Su La5 Grande Fratello Vip raccoglie 227.000 spettatori e l’1.5%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 375.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Don’t Forget the Lyrics cresce all’1.4%. Bene NCIS.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.363.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.901.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 845.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.579.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.449.000 spettatori (6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.739.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.089.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 1.004.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.679.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 387.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 356.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Avanti un Altro supera il 21%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.403.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.842.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.658.000 spettatori (16.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.080.000 spettatori (21.1%). Su Rai2 Cerchi Azzurri ha raccolto 561.000 spettatori (3.1%) mentre 9-1-1 ha raccolto 761.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 437.000 spettatori con il 2.5%.

CSI Miami ha ottenuto 670.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.912.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 1.257.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 805.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 126.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 150.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 212.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy registra 264.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Il Pattinaggio Artistico all’8.5%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 635.000 telespettatori con il 12.1%, nella lunga presentazione, a 939.000 spettatori con il 16.2%, dalle 8.36 alle 9.25, e a 840.000 spettatori con il 16%, dalle 9.39 alle 9.50 con Speciale Sanremo. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 930.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.013.000 spettatori con il 17.9%, nella prima parte, e 967.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %).

Su Rai 2 Le Olimpiadi hanno raccolto 147.000 spettatori con il 5.5%, dalle 2 di notte alle 8.50, e 402.000 spettatori, con il 7.4%, dalle 9.10 alle 11. Nel dettaglio degli sport: il Curling – dale 5.42 alle 7.15 – ha interessato 168.000 spettatori con il 6.7%. Lo Sci Nordico ha avuto un netto di 392.000 spettatori e il 7.3%. Il Pattinaggio Artistico – dalle 10.43 alle 10.59 – ha interessato 460.000 spettatori con l’8.5%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 173.000 spettatori (3%), nel primo episodio, e 203.000 spettatori (3.8%), nel secondo episodio.

Chicago PD ha ottenuto 230.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha raccolto 746.000 spettatori con il 13.2%. Agorà convince 384.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 312.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 162.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 1o6.000 spettatori con il 2.4%, nelle News, e 171.000 spettatori con il 3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 156.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 49.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Rai Sport supera il milione con le Olimpiadi.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.052.000 spettatori con il 16.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.853.000 spettatori con il 16.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.411.000 telespettatori con il 16.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 514.000 spettatori (7.5%), nella prima parte, e 902.000 spettatori (8.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 254.000 spettatori con il 3.2%.

Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 536.000 spettatori con il 4%. Sport Mediaset ha ottenuto 591.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Elisir segna 373.000 spettatori con il 5.9% (presentazione: 278.000 – 5.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 959.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 648.000 spettatori (4.9%). Passato e Presente ha interessato 590.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 144.000 spettatori con il 2.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 164.000 spettatori con l’1.5%.

La Signora in Giallo ha ottenuto 609.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 249.000 spettatori con share del 3.8% nella prima parte, e 368.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Rai Sport il Curling ha ottenuto 316.000 spettatori (5%), dalle 11.19 alle 11.30,e 1.194.000 spettatori (8.3%) dalle 13.20 alle 13.29. Su Rai Sport lo Sci Nordico ha ottenuto un netto di 593.000 spettatori pari al 5.9%. Il Pattinaggio su Ghiaccio ha raccolto un netto di 525.000 spettatori pari al 5.2%.

Daytime Pomeriggio

I Simpson ai minimi storici.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.987.000 spettatori pari al 15.2% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.042.000 spettatori con il 18.7%. Dopo il TG1 Economia (1.778.000 – 16.6%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.175.000 spettatori (19.5%), nella presentazione, e 2.545.000 spettatori (19.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.547.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita ha convinto 2.344.000 spettatori con il 16.4% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.842.000 spettatori con il 23.2% (finale: 2.196.000 – 20.1%). Il daytime di Amici ha interessato 1.989.000 spettatori con il 18.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.014.000 spettatori con il 18.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.676.000 spettatori pari al 15.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.643.000 spettatori con il 14.1%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.45, e 2.011.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte (Saluti: 1.946.000 – 13.2%). Su Rai2 – dalle 13.30 alle 14.47 – il Curling ha ottenuto 2.346.000 spettatori con il 16.1%. Dalle 14.52 alle 15.31, Ore 14 Light ha raccolto 633.000 spettatori con il 5%.

Detto Fatto ha ottenuto 536.000 spettatori con il 4.9%. Castle ha interessato 327.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 526.000 spettatori (3.6%), nel primo episodio, 599.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio, e 536.000 spettatori (4.2%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 383.000 spettatori con il 3.4%. Modern Family ha interessato 228.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.182.000 spettatori con il 14.9%. TGR – Leonardo ha informato 1.045.000 spettatori con il 7.9%. Il Commissario Rex ha coinvolto 561.000 spettatori pari al 5%.

Aspettando Geo… ha raccolto 782.000 spettatori con il 7.2%. Geo ha registrato 1.522.000 spettatori con l’11.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 717.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà interessato 276.000 spettatori con il 2.4% (presentazione: 251.000 – 1.8%). Tagadoc ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 il film Amore a Discesa Libera ha raccolto 262.000 spettatori con il 2.4%. Su Eurosport la finale del Curling Misto ha ottenuto 298.000 spettatori con il 2.1%.Su Rai Sport – dalle 15.27 alle 16.40 – lo Sci Super Gigante segna 223.000 spettatori e il 2%.

Seconda Serata

Federico Fashion Style riparte con l’1.5%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 920.000 spettatori con il 10.4% di share. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 1.466.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. X Style segna 455.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai2 Malati di Sesso segna 351.000 spettatori con il 2.6%. In terza serata Cerchi Azzurri segna 104.000 spettatori e il 2.4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 441.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 Immagina Che è visto da 391.000 spettatori (6.1%). Su Rete 4 Prigioniero nel Buio è stato scelto da 180.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Real Time il ritorno de Il Salone delle Meraviglie ha ottenuto 239.000 spettatori con l’1.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.236.000 (21.8%)

Ore 20.00 5.798.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 1.961.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.392.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.337.000 (9.4%)

Ore 19.00 2.386.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 2.728.000 (19.5%)

Ore 20.00 4.769.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.121.000 (9.8%)

Ore 18.30 630.000 (4.2%)

TG4

Ore 12.00 322.000 (3.6%)

Ore 18.55 720.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 451.000 (3%)

Ore 20.00 1.182.000 (5%)

