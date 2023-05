PIPPITEL! SU RAI1 CARLO CONTI CON “I MIGLIORI ANNI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.9% DI SHARE E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 L’ULTIMA PUNTA DELLA FICTION “IL PATRIARCA” REGGE AL 16% - LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 6.3% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” ALL’8.5%. SU RAI2 VOLA BASSO LO SPECIALE TG2 POST (4.6%) - AMADEUS (22.9%), “STRISCIA” (17.5%) - DAMILANO (6.9%), VIERO (3.2%) FLORIS (7.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, venerdì 19 maggio 2023, vedono in prima serata Carlo Conti con I Migliori Anni su Rai1 totalizzare una media di 3.190.000 spettatori (19.9%), superando su Canale5 l’ultima puntata della fiction Il Patriarca con Claudio Amendola e i suoi 2.684.000 affezionati (16%) (in crescita rispetto a sette giorni fa). Basso su Rai2 lo Speciale Tg2 Post – Alluvione in Emilia Romagna condotto da Manuela Moreno, che si assesta su 917.000 spettatori (4.6%), battuto da Quarto Grado su Rete4 e i suoi 1.254.000 appassionati (8.5%). Su La7, il circoletto di Propaganda Live segna 882.000 spettatori e il 6.3%, mentre I Migliori Fratelli di Crozza - replica del programma con Maurizio Crozza e Andrea Zalone - riesce comunque a totalizzare 584.000 spettatori (3.2%).

Vediamo, nel dettaglio, la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

I migliori anni (Rai1) - 3.190.000

Il Patriarca (Canale5) - 2.684.000

Quarto Grado (Rete4) - 1.254.000

Transporter 3 (Italia1) - 1.146.000

Tg2 Post - Speciale Alluvione - 917.000

Propaganda Live (La7) - 882.000

Ariaferma (Rai3) - 598.000

I Migliori fratelli di Crozza (Nove) - 584.000

A History of Violence (Iris) - 412.000

Trappola in alto mare (Rai4) - 401.000

Jurassic Park III (20) - 325.000

Celebrity Chef (Tv8) - 322.000

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 raccoglie il 22%, e Amadeus con Affari Tuoi il 22.9%. Striscia la Notizia su Canale5 sigla il 17.5%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 segna il 6.9%; Alessandra Viero al posto di Barbara Palombelli in Stasera Italia su Rete4 il 3.2% e il 3%; Giovanni Floris al posto di Lilli Gruber (impegnata al Bilderberg) con Otto e Mezzo su La7 il 7.3%.

A mezzogiorno su Rai2, i Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi sfiora l'11% di share, mentre al pomeriggio Il Giro d'Italia all'Arrivo totalizza il 21.3%. Su Rai1, sempre in fascia pomeridiana, La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, e dedicato perlopiù al disastro climatico in Emilia-Romagna, segna il 22.2%. Vediamo il resoconto dettagliato di tutti i programmi di ieri:

Prima Serata

Rai1: I Migliori Anni 3.190.000 (19.9%). Canale5: Il Patriarca 2.684.000 (16%). Rai2: Speciale Tg2 Post – Alluvione in Emilia Romagna 917.000 (4.6%). Italia1: Transporter 3 1.146.000 (6.3%). Rai3: Ariaferma 598.000 (3.3%). Rete4: Quarto Grado 1.254.000 (8.5%). La7: Propaganda Live 882.000 (6.3%). Tv8: Celebrity Chef 322.000 (1.9%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 584.000 (3.2%). Rai4: Trappola in alto mare 401.000 (2.1%). 20: Jurassic Park III 325.000 (1.7%). Iris: A History of Violence 412.000 (2.1%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.248.000 (22%), Affari Tuoi 4.664.000 (22.9%). Canale5: Striscia la Notizia 3.567.000 (17.5%). Italia1: N.C.I.S. 1.145.000 (5.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.367.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.618.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 632.000 (3.2%) nella prima parte, 607.000 (3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.488.000 (7.3%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 394.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 669.000 (3.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.995.000 (23.2%), L’Eredità 3.903.000 (25.2%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.981.000 (16.3%), Avanti un Altro! Story 2.799.000 (18.8%). Rai2: Hawaii Five-0 441.000 (3%), N.C.I.S. 611.000 (3.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 359.000 (2.6%), C.S.I. 486.000 (2.8%). Rai3: Tg Regione 2.412.000 (14.7%), Blob 884.000 (4.9%), La Gioia della Musica 935.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 725.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida a 198.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 306.000 (2.1%). Tv8: Celebrity Chef 262.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 515.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Tv7 704.000 (12.9%). Canale5: Station 19 549.000 (6.7%). Rai2: ATuttoCalcio 296.000 (2.1%). Italia1: Mission: Impossible III 389.000 (5.7%). Rai3: Ossi di Seppia 228.000 (1.8%). Rete4: All Rise 231.000 (5.7%). La7: TgLa7 Notte 195.000 (4.9%). Tv8: 4 Hotel 136.000 (2.2%). Nove: Accordi & Disaccordi 296.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 375.000 (12.7%), Tg1 Ore 7.00 559.000 (12.9%) e TgUnomattina 717.000 (14.5%), Tg1 ore 8.00 a 1.049.000 (20.3%), Unomattina 845.000 (18.6%), Storie Italiane (prima parte) 885.000 (20%). Canale5: Prima Pagina Tg5 692.000 (20.5%), Tg5 Mattina 1.142.000 (22.2%), Mattino Cinque News 890.000 (19.2%) nella prima parte, 858.000 (19.4%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 829.000 (16.7%), Aracataca. Non Voglio Cambiare Pianeta 2 328.000 (6.3%), …E Viva il Mini Videobox 186.000 (3.7%), Tg2 Ore 8.30 285.000 (5.8%), Radio2 Social Club 260.000 (5.7%), Tg2 Italia 218.000 (4.9%), Tg2 Flash 211.000 (4.4%).

Italia1: Chicago Fire 134.000 (2.8%) nel primo episodio, 128.000 (2.9%) nel secondo, Chicago P.D. 162.000 (3.6%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia (442.000 (10.4%), Tgr Buongiorno Regione 510.000 (10.1%), Agorà 416.000 (8.8%), presentazione 345.000 (6.7%), Extra 245.000 (5.6%). Rete4: Miami Vice 44.000 (0.9%), Detective in Corsia 52.000 (1.2%). La7: Omnibus 159.000 (3.3%), Coffee Break di 166.000 (3.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.001.000 (18.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.651.000 (16.8%). Canale5: Forum 1.417.000 (19.5%). Rai2: Tg Sport a 222.000 (4.5%), I Fatti Vostri 489.000 (8.1%) nella prima parte, 1.004.000 (10.7%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 247.000 (4.2%), Sport Mediaset 670.000 (5.3%). Rai3: Elisir (presentazione) 214.000 (4.7%), Elisir 305.000 (5.6%), Tg3 Ore 12.00 838.000 (10.4%), Quante Storie 630.000 (5.6%), Passato e Presente 511.000 (4%). Rete4: Hazzard 76.000 (1.4%), Il Segreto 227.000 (2.3%), La Signora in Giallo 682.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 323.000 (5.8%), L’Aria che Tira (Oggi) 397.000 (3.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.392.000 (18.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.706.000 (15.8%), presentazione 1.839.000 (14.8%), Sei Sorelle 966.000 (10.7%), Tg1 1.162.000 (12.8%), La Vita in Diretta 2.217.000 (22.2%), presentazione 1.554.000 (16.8%). Canale5: Beautiful 2.453.000 (19%), Terra Amara 2.616.000 (21%), Uomini e Donne Story 1.852.000 (17.4%), Finale 1.368.000 (14.7%), L’Isola dei Famosi 1.342.000 (14.7%), Un Altro Domani 993.000 (10.9%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.215.000 (13.2%), Pomeriggio Cinque 1.531.000 (15.6%), I Saluti 1.465.000 (13.3%). Rai2: Giro d’Italia 1.511.000 (14.5%), Giro in Diretta 1.362.000 (12.5%), Giro all’Arrivo 1.949.000 (21.3%), Processo alla Tappa 902.000 (9.7%).

Italia1: I Simpson 474.000 (3.7%) nel primo episodio, 586.000 (4.7%) nel secondo, 564.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 404.000 (3.9%), Lethal Weapon 299.000 (3.2%) nel primo episodio, 274.000 (3%) nel secondo, Person of Interest 259.000 (2.7%). Rai3: Tg Regione 2.123.000 (16.8%), Aspettando… Geo 539.000 (5.9%), Geo a 920.000 (9.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 898.000 (7.6%), Tg4 – Diario del Giorno 419.000 (4.5%), Sua maestà viene da Las Vegas 307.000 (3.1%). La7: Tagadà (presentazione) 283.000 (2.3%), Tagadà 314.000 (3.2%), #Focus 273.000 (3%), C’era una volta il Novecento 136.000 (l’1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.467.000 (26.8%)

20.00 - 4.717.000 (25.8%)

TG2

13.00 - 1.951.000 (16.3%)

20.30 - 1.282.000 (6.5%)

TG3

14.25 - 1.404.000 (11.3%)

19.00 - 1.986.000 (14.1%)

TG4

11.55 - 273.000 (3.6%)

18.55 - 675.000 (4.7%)

TG5

13.00 - 2.963.000 (24.4%)

20.00 - 3.948.000 (21.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.150.000 (11.8%)

18.30 - 513.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 517.000 (4%)

20.00 - 1.042.000 (5.6%)