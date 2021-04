PIPPITEL! SU RAI1 IL MATCH LITUANIA-ITALIA CONQUISTA LA SERATA CON IL 21.7%, MA È BOOM DELLA SCIARELLI SU RAI 3 CON IL CASO DENISE PIPITONE (15.2%) – CALA LA FICTION DI CANALE 5 “SVEGLIATI AMORE MIO” CON SABRINA FERILLI CHE NON VA OLTRE IL 14.7% - PARTENZA MOSCIA PER SIMONA VENTURA CON “GAME OF GAMES” SU RAI 2 AL 5.1% - SU ITALIA 1 IL FILM “JACK REACHER – PUNTO DI NON RITORNO” FA L’8.1% DI SHARE – STABILE IN SECONDA SERATA IL “MAURIZIO COSTANZO SHOW” CON IL 14.4% - “STRISCIA” (15.4%) - GRUBER (6.3%) E PALOMBA (5.4%)

Nella serata di ieri, su Rai1 il match Lituania-Italia della Nazionale valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022 ha appassionato 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli ha raccolto davanti al video 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 il debutto di Simona Ventura con Game of Games ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 la pellicola Jack Reacher – Punto di non ritorno ha intrattenuto 2.040.000 spettatori con share pari all’8.1%. Su Rai3 Chi l’ha visto? che tornava ad occuparsi della vicenda di Denise Pipitone ha raccolto davanti al video 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%.

Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 599.000 spettatori con il 2.6% di share. Su La7 lo speciale Atlantide dedicato al Mostro di Firenze ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 il best di Italia’s Got Talent segna 409.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Accordi e Disaccordi ha raccolto 398.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Real Time il quinto appuntamento con Matrimonio a Prima Vista segna un a.m. di 681.000 spettatori con share pari al 2.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.261.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.199.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 il secondo episodio di CSI Miami (Trappola) ha registrato 1.344.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.550.000 spettatori con il 6.1% di share; Un Posto al Sole totalizza un a.m. di 2.148.000 spettatori con il 7.8%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.412.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte, e 1.128.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.736.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 559.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 516.000 spettatori pari all’1.9% di share.

Preserale

Sempre bene le notizie regionali di Rai 3

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.535.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.294.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.108.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.508.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 537.000 spettatori (3.3%), NCIS segna 1.021.000 spettatori (4.6%).

Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 641.000 spettatori con il 4% di share; il primo episodio di CSI Miami (Reality col Morto) ha ottenuto 674.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.976.000 spettatori con il 14.8%. Blob segna 1.216.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 842.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 128.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 358.000 spettatori con l’1.7 % di share.

Daytime Mattina

Mattino Cinque ancora sopra Uno Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 516.000 telespettatori con il 12.8% mentre Uno Mattina raccoglie 961.000 spettatori con il 16.2%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 822.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.039.000 spettatori (17.8%) nella prima parte, 904.000 spettatori con share del 16.8% nella seconda parte e 816.000 spettatori (15.6%) nei Saluti (8 minuti in chiusura di programma).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 246.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia 1 i tre episodi di Chicago Fire ottengono un ascolto di 218.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Agorà convince 463.000 spettatori pari al 7.8% di share; a seguire Mi Manda Rai3 segna 283.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 154.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 213.000 spettatori con il 3.5%; a seguire Coffee Break ha informato 220.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 20.000 spettatori con lo 0.4%.

Daytime Mezzogiorno

Ogni Mattina dopo il TG fermo allo 0.5%

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 891.000 spettatori con il 14.8% di share; E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.684.000 spettatori con il 14.5% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.287.000 telespettatori con il 15.6% di share. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 370.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte, e 908.000 spettatori con l’8.3% nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 279.000 spettatori con il 3.8%; Sport Mediaset ha ottenuto 980.000 spettatori con il 6.2%; il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 793.000 spettatori con il 5.7% di share.

Su Rai3 Elisir ha interessato 401.000 spettatori con il 6.5%; il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.080.000 spettatori (12%); Quante Storie ha raccolto 844.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 152.000 spettatori con l’1.3%; La Signora in Giallo ha ottenuto 585.000 spettatori (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 314.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte, e 469.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 77.000 spettatori con lo 0.5%.

Daytime Pomeriggio

Le notizie regionali di Rai 3 con la TGR al 20.4%

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.677.000 spettatori pari al 13% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.021.000 spettatori con il 19.1%; il TG1 ha informato 1.488.000 spettatori con il 14.9%; La Vita Diretta ha raccolto 1.818.000 spettatori con il 16.6% (presentazione di 13 minuti: 1.535.000 – 15.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.705.000 spettatori con il 17.3%; Una Vita ha convinto 2.382.000 spettatori con il 17.1% di share; a seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.697.000 spettatori con il 22.4% di share (finale: 2.088.000 – 19.5%); Amici di Maria De Filippi ha interessato 1.942.000 spettatori (18.5%); l’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.944.000 spettatori con il 18.9% di share;

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.791.000 spettatori pari al 18.1% di share; Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.741.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte, a 1.911.000 spettatori nella seconda parte con il 16.8% di share (Social, ovvero gli ultimi 6 minuti: 1.747.000 spettatori – 14%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 445.000 spettatori con il 3.2%; Detto Fatto ha ottenuto 385.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 854.000 spettatori (5.9%) nel primo episodio, 855.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio e 691.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio; Big Bang Theory segna con i due episodi un netto di 408.000 spettatori (3.7%); Friends ha appassionato 240.000 spettatori con il 2.3% di share; il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 243.000 spettatori con il 2.2%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.040.000 spettatori con il 20.4%; #Maestri ha coinvolto 485.000 spettatori pari al 4.3%; Aspettando… Geo ha registrato 666.000 spettatori con il 6.5% di share; Geo ha raccolto 1.183.000 spettatori e il 10.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 758.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 376.000 spettatori (share del 3.2%); Tagadoc ottiene 177.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 95.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes ottiene un ascolto medio di 635.000 spettatori con share del 5.6%.

Seconda Serata

Il Costanzo Show conferma i risultati della prima puntata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.365.000 spettatori con il 7,9% di share nella presentazione (dalle 23.08 alle 23.58) e 817.000 spettatori con share pari al 9.9% nel programma vero e proprio (dalle 24.03 alle 25.09). Su Canale 5 la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 1.333.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%. Su Rai2 Restart segna 381.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 843.000 spettatori con il 9.8%.

Su Italia1 Mission Impossible è visto da 684.000 spettatori (8.3%). Su Rete 4 Il Postino suona sempre due volte è stato scelto da 128.000 spettatori con il 2% di share. Su Tv8 Scemi da un Matrimonio registra un a.m. di 92.000 spettatori (1%); sul Nove Leonardo da Vinci totalizza un ascolto di 280.000 spettatori pari all’1.9% di share.

