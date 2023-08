PIPPITEL! SU RAI2 LA PARTITA ITALIA-FRANCIA DEI CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI DI PALLAVOLO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.9% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI - GARA AL RIBASSO FRA LA REPLICA DELLA FICTION “L'ALLIEVA 3” SU RAI1 (11.4%) E IL RIPASSO DI “SCHERZI A PARTE” (10%) – “FILOROSSO” INCHIODA AL 4.4% “IN ONDA PRIMA SERATA” (4.1%) - “TECHETECHETÈ” (18.2%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.7%) – “IN ONDA ESTATE” (6.4%), VIERO (4.1%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 29 agosto 2023 vedono, in prima serata, la vittoria schiacciante dei Campionati Europei Femminili di Pallavolo che, su Rai2, con la partita Italia-Francia hanno conquistato il 15.9% di share pari a 2.759.000 spettatori. Gara al ribasso fra la replica della fiction L'Allieva 3 su Rai1 con i suoi 1.800.000 individui all'ascolto e l'11.4% e il ripasso di Scherzi a Parte su Canale5 con Enrico Papi, fermo al 10% con 1.312.000 appassionati.

Dati non certo entusiasmanti anche per l'approfondimento in prime time, con Filorosso condotto da Manuela Moreno su Rai3 arenato a 611.000 teste con il 4.4% di share e In Onda Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 visto da 644.000 con il 4.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Pallavolo Femminile - Italia-Francia (Rai2) - 2.759.000

2) L'Allieva 3 (Rai1) - 1.800.000

3) Scherzi a parte (Canale5) - 1.312.000

4) Champions League - Galatasaray-Molde (Italia1) - 714.000

5) In Onda Prima Serata (La7) - 664.000

6) The Next Three Days (Rete4) - 651.000

7) Filorosso (Rai3) - 611.000

8) RTL 102.5 Power Hits Estate (Tv8) - 483.000

9) Redemption - Identità nascoste (Nove) - 377.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 18.2% mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate segna il 14.7%. Per l'approfondimento, Aprile-Telese con In Onda Estate su La7 svettano con il 6.4% mentre Alessandra Viero con Controcorrente su Rete4 raduna il 4.1%. Al pomeriggio, le polemiche portano bene a Tg4 - Diario del Giorno con Andrea Giambruno, che totalizza il 6% di share, seconda percentuale più alta di Rete4 dopo quella de Lo sportello di Forum. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: L’Allieva 3 1.800.000 (11.4%). Canale5: Scherzi a Parte 1.312.000 (10%), presentazione 1.798.000 (10%). Rai2: Campionati Europei Femminili di Pallavolo – Italia-Francia 2.759.000 (15.9%). Italia1: Champions League (Playoff) – Galatasaray-Molde 714.000 (4.2%.) Rai3: Filorosso 611.000 (4.4%), presentazione 501.000 (2.7%). Rete4: The Next Three Days 651.000 (4.7%). La7: In Onda Prima Serata 664.000 (4.1%). Tv8: RTL 102.5 Power Hits Estate483.000 (3.4%). Nove: Redemption – Identità Nascoste 377.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.332.000 (18.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.698.000 (14.7%). Rai3: Un Posto al Sole 1.487.000 (8.1%). Rete4: Controcorrente 727.000 (4.1%), nella prima parte, 748.000 (4.1%), nella seconda. La7: In Onda 1.162.000 (6.4%). Nove: Cash or Trash 529.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.541.000 (22.8%) Reazione a Catena 3.761.000 (26.8%). Canale5: The Wall – I Protagonisti1.471.000 (14%) The Wall 2.169.000 (16%). Rai2: Hawaii Five – O 409.000 (3.2%) e 603.000 (3.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 520.000 (4.4%). CSI Miami 695.000 (4.3%). Rai3: Tgr 2.283.000 (15.2%). Blob784.000 (4.6%). Viaggio in Italia1.092.000 (6.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 667.000 (3.9%). La7: Padre Brown 134.000 (1.4%), nel primo episodio, 149.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Hotel 266.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 417.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Un Weekend d’Agosto 514.000 (7.8%). Canale5: Tg5 Notte 354.000 (l’8.3%). Rai2: Confusi 223.000 (2.3%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte307.000 (5.3%). Italia1: Champions League Live 325.000 (3%). Din Don – Il Paese dei Balocchi120.000 (2.3%). Rete4: Return To Sender 129.000 (3.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 263.000 (11.9%), Tg1 Ore 7.00 461.000 (14.8%). TgUnoMattina Estate 793.000 (18.5%), Tg1 Ore 8.00 1.003.000 (21.7%). Uno Mattina Estate 772.000(17%). Canale5: Prima Pagina Tg5 512.000 (19.3%), Tg5 Mattina 1.128.000 (24.2%), Morning News 847.000 (18.6%) nella prima parte, 665.000 (16.2%) nella seconda.

Rai2: Radio 2 Happy Family 171.000 (3.9%). Italia1: CSI: NY 144.000 (3.3%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 233.000 (4.9%), Agorà Estate 270.000 (5.9%), Agorà Extra 208.000 (4.9%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 211.000 (5.2%). Rete4: Un Detective in Corsia 78.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 91.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 162.000 (3.5%), Coffee Break Estate 160.000 (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.162.000 (15.7%), Camper 1.634.000 (15.6%). Canale5: Forum 1.212.000(17.3%). Rai2: La Nave dei Sogni 382.000 (5.3%). Italia1: CSI: NY 245.000 (3.8%), Sport Mediaset 1.046.000 (8.7%), Sport Mediaset Extra 633.000 (5.2%). Rai3: Doc Martin 324.000 (6.1%), Tg3 Ore 12.00 677.000 (9.1%), Quante Storie 633.000 (6.7%), Passato e Presente 393.000 (3.2%). Rete4: Carabinieri 6 128.000 (2.7%), Il Segreto 156.000 (1.6%), La Signora in Giallo 403.000 (3.4%). La7: L’Aria che Tira Estate 219.000 (4.2%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 316.000 (3.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.166.000 (17.7%), Don Matteo 12 1.147.000 (11.3%), Sei Sorelle 825.000 (10.6%), Tg1 1.005.000 (13.3%), Estate in Diretta 1.696.000 (19%), presentazione 1.297.000 (16.9%). Canale5: Beautiful 2.454.000 (20%), Terra Amara 2.500.000 (21.7%), La Promessa 2.112.000 (21.3%), My Home My Destiny 1.548.000 (19.1%), Inga Lindstrom – Alla Ricerca di Te 1.091.000 (13.2%). Rai2: Campionati Mondiali di Basket - Filippine-Italia 702.000 (6.6%), Candice Renoir 329.000 (4.3%) nel primo episodio, 334.000, (4.2%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 540.000 (4.5%), nel primo episodio, 435.000 (3.9%), nel secondo, American Dad 364.000 (3.5%) nel primo episodio, 316.000 (3.3%) nel secondo, NCIS New Orleans 285.000 (3.4%) nel primo episodio, 274.000 (3.6%) nel secondo, Cold Case 341.000 (4.1%). Rai3: Tgr 2.326.000 (19.4%), Play Books 322.000 (3.4%), Geo Magazine 821.000 (9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 702.000 (6.4%), Tg4 Diario del Giorno 503.000 (6%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 251.000 (2.7%). Tv8 Avventura d’Amore 203.000 (2.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.970.000 (24.3%)

20.00 - 4.319.000 (25.6%)

TG2

13.00 - 1.685.000 (14.5%)

20.30 - 1.575.000 (8.8%)

TG3

14.25 - 1.487.000 (13.3%)

19.00 - 1.604.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 305.000 (4.3%)

18.55 - 555.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.620.000 (22.4%)

20.00 - 3.227.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.222.000 (12.8%)

18.30 - 573.000 (5.8%)

TGLA7

13.30 - 584.000 (4.8%)

20.00 - 989.000 (5.8%)

