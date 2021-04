UN PIRLACCHIONE STUPEFACENTE - A PISA UNO SPACCIATORE IN FUGA DAI CARABINIERI LANCIA LA DROGA DAL FINESTRINO PER DISFARSENE MA CENTRA IN PIENO IL PARABREZZA DELL'AUTO DEI MILITARI CHE LO INSEGUIVAO - IL PUSHER È STATO ARRESTATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE…

Tommaso Rodano per il "Fatto quotidiano"

SPACCIO

Pisa. Spacciatore in fuga getta la droga dal finestrino ma colpisce il parabrezza della volante dei carabinieri Uno spacciatore in fuga dai carabinieri ha avuto la brillante idea di gettare la droga dal finestrino, centrando in pieno il parabrezza dell' auto dei militari che lo inseguivano.

È successo a Vecchiano, in provincia di Pisa. Lo racconta Il Tirreno: "Una fuga a folle velocità con sorpassi scriteriati e un semaforo rosso bucato per scappare dalla gazzella dei carabinieri. Con un dettaglio che strappa quasi un sorriso nella sequenza conclusa con l' arresto dell' automobilista che aveva buoni motivi per non fermarsi al posto di blocco.

SPACCIATORI

Per liberarsi della droga che aveva addosso ha abbassato il finestrino dell' auto nel tentativo, in parte riuscito, di gettare la sostanza che è finita in strada e anche sul parabrezza dell' auto dei militari lanciati al suo inseguimento. Un' ammissione di colpa in diretta lungo l' Aurelia". Il lanciatore di bustine è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.