PISCHELLI E COLTELLI - A ROMA, TRE RAGAZZI, DUE 18ENNI E UN 20ENNE, SONO STATI ACCOLTELLATI DA ALCUNI COETANEI, PROBABILMENTE DI ORIGINE SUDAMERICANA, CON CUI AVEVANO AVUTO UNA DISCUSSIONE ALCUNI GIORNI PRIMA - I TRE SONO STATI AGGREDITI DOPO AVER TRASCORSO LA SERATA IN UNA DISCOTECA IN ZONA OSTIENSE: NESSUNO DI LORO È IN FIN DI VITA - GLI AGGRESSORI HANNO FATTO PERDERE LE LORO TRACCE DOPO IL BLITZ…

Estratto da www.repuvvlica.it

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

[…] tre giovanissimi romani, […] questa mattina, 13 ottobre, sono stati accoltellati in via Ostiense all’altezza del civico 10. Sul posto sono intervenute le volanti e i poliziotti del commissariato Colombo per la segnalazione di una rissa, ma gli agenti hanno trovato solo i feriti in terra.

I tre giovani, due 18enni e un 20enne, avevano passato la serata alla discoteca “la Rumba del sabato sera” in via dei Conciatori. Mentre tornavano a casa sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei, probabilmente di origine sudamericana, con cui avevano avuto un diverbio alcuni giorni prima. […]

I tre giovani, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso (rispettivamente al San Camillo, al Santo Spirito e al San Giovanni). Nessuno di loro è in fin di vita. Proseguono le indagini dei poliziotti per individuare il gruppo di aggressori, che ha fatto perdere le proprie tracce. […]