13 ago 2021 10:52

I PISCHELLI HANNO VOGLIA DI MENARE LE MANI - A SAN FELICE CIRCEO I RAGAZZINI NON SANNO COME OCCUPARE IL TEMPO E HANNO CREATO UNA SPECIE DI FIGHT CLUB: DI NOTTE SI DANNO APPUNTAMENTO PER DELLE MEGA RISSE TRA ROMANI IN VACANZA E MINORENNI DEL POSTO, CHE POI VENGONO RIPRESE E PUBBLICATE VIA TELEGRAM - LE NORME ANTI-COVID OVVIAMENTE VENGONO TOTALMENTE IGNORATE, MENTRE L’ALCOL SCORRE A FIUMI… - VIDEO