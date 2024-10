I PISCHELLI SCAZZANO E GLI ADULTI S'AMMAZZANO - A ROMA, UN 25ENNE È STATO ACCOLTELLATO A MORTE DOPO AVER DIFESO IL NIPOTE 15ENNE COINVOLTO IN UNA VIOLENTA LITE CON UN COETANEO - IL GIOVANE È STATO UCCISO DAL PADRE DELL'ALTRO RAGAZZINO DOPO LA RISSA TRA GLI ADOLESCENTI - TUTTO E' INIZIATO QUANDO IL NIPOTE DELLA VITTIMA E' TORNATO A CASA CON IL VOLTO TUMEFATTO E HA RACCONTATO DI ESSERE STATO PICCHIATO. A QUEL PUNTO...

(ANSA) - Un venticinquenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Tineo, in zona Alessandrino, alla periferia di Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, che ha arrestato l'aggressore, tutto è nato da una lite tra due quindicenni: il nipote della vittima e il figlio dell'arrestato.

Tra i due adulti, intervenuti in difesa dei ragazzi, ci sarebbe stata poi una colluttazione sfociata nell'accoltellamento. A quanto ricostruito dalla polizia, dopo la lite con un coetaneo il nipote del 25enne è tornato a casa con una ecchimosi sul volto raccontando di essere stato picchiato. A quel punto assieme alla madre e allo zio sono tornati sul posto dove hanno trovato il ragazzino con cui è nata una seconda colluttazione.

Poi l'altro ragazzo è rincasato dicendo a sua volta di essere stato aggredito. Insieme al padre è andato sotto casa del coetaneo e hanno iniziato a inveire. A quel punto lo zio dell'altro adolescente è sceso in strada e durante una colluttazione col padre del 15enne è stato accoltellato. Soccorso in gravi condizioni, il 25enne è morto in ospedale.